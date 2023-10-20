سوق السيارات تترقب طرح 7 طرازات جديدة

تترقب سوق السيارات طرح عدد من الطرازات الجديدة خلال الشهرين المقبلين، بالإضافة إلى تقديم ماركات جديدة لأول مرة محليًا هما « GAC، وVGV» الصينيتان المنشأ.

وقال خالد سعد، مدير عام الشركة لـ«المال»، إنه من المرتقب تلقى الحجوزات على 3 طرازات جديدة من «بريليانس» هى «V7، وV6، وV3» موديل 2024 عبر صالات العرض بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه وفقًا للحجوزات التى التعاقد عليها سيتم وضع تصور لحجم متطلبات السوق المحلية من السيارات الجديدة فضلا عن التعاقد على الكميات التى سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المرتقب تسليم أول دفعة من طرازات العلامة الصينية للعملاء خلال شهرين على أقصى تقدير، موضحا أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرا بالعمل على التوسع في طرح الطرازات الجديدة التى تتناسب مع مختلف الفئات والشرائح السعرية.

وأكد أنه رغم التحديات التى تواجه سوق السيارات من صعوبات الاستيراد إلا أن الشركة أبدت عن رغبتها بالتعاقد على طرح 3 طرازات جديدة فى ضوء سد متطلبات السوق السوق المحلية.

وتنتمى بريليانس «V7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي بشاحن توربينى، ليولد قوة 202 حصان، وعزم أقصى للدوران 280 نيوتن متر، مع ناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك ومنظومة الدفع الأمامى.

وتزود «بريليانس V6» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

بينما تقدم «بريليانس V3» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، بقوة 112 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن متر، خماسى السرعات أوتوماتيك.

فى سيار أخر، كشف محمد فرج، رئيس شركة «VGV مصر» التابعة لمجموعة «IFG جروب» عن استعداده لتقديم العلامة الصينة «VGV» لأول مرة في السوق المحلية، موضحا أنه من المقرر تقديم طراز «VGV U70 PRO» ضمن الخطط الأولية المستهدفة للعلامة الصينية.

وأوضج أن الشركة تولى اهتمامها بتسريع خطة تجهيز صالات العرض ومراكز الصيانة التى تم تخصيصها للعلامة الصينية على أن يعقبها الإعلان الرسمي عن تقديم «VGV» خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

وأكد أن المجموعة تحرص على تقديم الطرازات بمواصفات وتجهيزات تتناسب مع أكبر شريحة من العملاء، علاوة على العامل السعري التنافسي للفئات التى سيتم تقديمها محليًا.

فى سياق متصل، علمت “المال” من مصدر مسئول في شركة «أوتو جميل» أنه من المقرر الإعلان الرسمي عن تقديم العلامة الجديدة «GAC» في السوق المحلية خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه من المخطط طرح 3 طرازات من العلامة الصينية ومن أبرزها «GS3، وGS5» على أن يعقبها تقديم سيارات أخرى فى وقت لأحق.

وتابع أن الشركة ستكشف خلال أيام عن خططها التوسعية لـ«GAC» في مصر من خلال تقديم الطرازات الجديدة المرتقب تقديمها علاوة على مراكز الصيانة التى تم تدشينها لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء في مختلف المناطق الجغرافية.