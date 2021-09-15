سوق السيارات التجارية تغرد بعيدًا عن «الملاكى» عبر خصومات جديدة

تخفيضات تصل إلى 30 ألف جنيه مقابل صعود الأخيرة

وسط موجة الزيادات السعرية المتتالية التى تشهدها سوق السيارات فى مصر خلال الفترة الحالية، شهد قطاع مركبات النقل التجارى خصومات سعرية بشكل غير رسمى من جانب الموزعين والتجار بقيمة وصلت إلى 25 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، وشملت هذه التخفيضات فئات «البيك أب، والشاحنات المتوسطة الخفيفة الحجم».

ويقدم عدد من موزعى وتجار السيارات -بداية من الأسبوع الحالى- خصومات سعرية بشكل غير رسمى على السيارات البيك أب «شيفروليه الدبابة» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات، كما تراجعت أسعار شاحنات «شيفروليه الجامبو» بمقدار يتراوح بين 5 و30 ألف جنيه لبعض الفئات.

قال محمد فتحى، مدير القطاع التجارى بإحدى شركات السيارات، إن سوق السيارات المحلية تشهد حالة من التخبط الشديد وسط تغير آليات التسعير من جانب الوكلاء والموزعين الذين يقومون بتعديل قوائم أسعار طرازاتهم وفق الكميات والمخزون الموجود لديهم، موضحًا أن قطاع سيارات «الملاكى» يعانى حاليًّا من عدم استقرار الأسعار بشكل كبير، وتراجع حركة البيع بنسب تصل إلى %50.

وأضاف فتحى أن سوق السيارات فى مصر تشهد حاليًّا تباينًا فى آليات تسعير المركبات، قائلًا: الفترة الحالية تشهد خصومات سعرية من جانب الموزعين والتجار على المركبات التجارية «البيك أب، وشاحنات النقل الخفيف» بخلاف قطاع «الملاكي» الذى يشهد ارتفاعات متتالية فى الأسعار.

وأكد أن الفترة الماضية شهدت دخول ماركات تجارية جديدة لأول مرة فى سباق المنافسة داخل قطاع السيارات التجارية، وهو ما أسهم فى زيادة حجم المعروض منها داخل السوق، فضلًا عن توجه كافة الشركات والوكلاء المحليين لتوفير مركباتهم بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية.

ولفت إلى أن أغلب الموزعين والتجار قاموا بالترويج للسيارات التجارية «البيك أب، وشاحنات النقل الخفيف» من خلال تقديم خصومات سعرية، للتمكن من تصريف المخزون الموجود لديهم قبل استلام الحصص الشهرية الجديدة.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات شاحنات «البيك أب» نموًا بنسبة %45 لتصل إلى 19.7 ألف مركبة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 13.5 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، كما صعدت مبيعات الشاحنات الخفيفة متوسطة الحجم بنسبة %50.5 لتسجل 5.9 آلاف مركبة، مقابل 3940 فى فترة المقارنة.