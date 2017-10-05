سوق الحديد.. ترقب ينتظر انخفاض الأسعار

عمر سالمتسود حاليا حالة من الترقب بأسواق الحديد تتجه بالأسعار لانخفاض محتمل، على خلفية تذبذب السوق العالمى ما بين الثبات والانخفاض، في ظل ركود بالمبيعات، وفق مراقبين.وقال أمير الكناني، رئيس شركة الكناني لتجارة الحديد، إن سوق الحديد يعاني من ركود فى المبيعات، حيث لا يتعد نسبة المبيعات ٢٠% خلال ال

عمر سالم

تسود حاليا حالة من الترقب بأسواق الحديد تتجه بالأسعار لانخفاض محتمل، على خلفية تذبذب السوق العالمى ما بين الثبات والانخفاض، في ظل ركود بالمبيعات، وفق مراقبين.

وقال أمير الكناني، رئيس شركة الكناني لتجارة الحديد، إن سوق الحديد يعاني من ركود فى المبيعات، حيث لا يتعد نسبة المبيعات ٢٠% خلال الفترة الحالية.

وأضاف الكناني لـ “المال”، أن المستهلكين يمتنعون بشكل كبير عن الشراء، وذلك انتظارا لتراجع السعر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وصوله لمستوى تاريخي ليسجل متوسط ١٢.٥ ألف جنيه خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن التجار يسعون لتصريف المخزون، ترقبا لحالة انخفاض الأسعار الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك تراجع طفيف فى الأسعار العالمية للحديد، ولكن لا ترقي لمستوى انخفاض كبير في الأسعار المحلية.

متفقا مع الطرح السابق، قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن هناك اتجاه نزول مرتقب فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، نظرا للتوقعات فى تراجع الطلب العالمى وارتفاع الانتاج.

وأوضح الدجوي لـ”المال”، أن هناك هدوءا من جانب المستهلكين، لافتا إلى أن كافة المصانع ملتزمة بالتسليمات بالوقت الحالى، نظرا لعدم وجود إقبال على الطلب.

ونفي الدجوي فكرة قيام بعض التجار بتخزين بضاعته ترقبا منهم لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن السعر يتراوح ما بين ١٢.٢ و ١٢.٥ ألف جنيه للطن للمستهلك، كما أن اسعار البيليت عالميا ما بين ٢٢٠ إلى ٢٣٠ دولار للطن.

