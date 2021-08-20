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سوق التأمين تُسدد 11.2 مليار جنيه تعويضات ومطالبات للعملاء في ستة أشهر

نصيب شركات الممتلكات منها 5.9 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار لوحدات الحياة
ماهر أبو الفضل 6:47 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21 6:47 ص, الجمعة, 20 أغسطس 21

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سددت شركات التأمين، العاملة في السوق المصرية – سواء تزاول نشاط الحياة أو الممتلكات، بنظامي التكافلي والتجاري- تعويضات ومطالبات للعملاء، في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، 11.2 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار جنيه، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة زيادة تصل الي 17.3%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من ، الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات من التعويضات المُسددة، في الأشهر الستة الأولي من العام الحالي، 5.3 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 5.5 مليار جنيه، سددتها في الفترة المقابلة من العام الماضي، بإنخفاض نسبته 5.1%.

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فيما بلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من المطالبات المُسددة ، 5.9 مليار جنيه ، مقابل 4 مليارات جنيه، خلال فترتي المقارنة ، بنسبة إرتفاع تصل الي 48.4%.

ومن المعروف أن الأموال التي تسددها شركات تأمين الممتلكات للعملاء في حال تحقق الأخطار تسمي بالتعويضات، أما الأموال التي تسددها شركات تأمين الحياة للعملاء في حال إنتهاء مدة الوثيقة أو تحقق شروط التغطية تسمي بالمطالبات او المزايا التأمينية، او المعاوضة.

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1.9 مليار جنيه مُسددة في شهر يونيو منفردًا

من ناحية أخري، سددت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، تعويضات ومطالبات للعملاء، في شهر يونيو الماضي منفردًا، تجاوزت قيمتها 1.9 مليار جنيه، مقابل ما يزيد علي 3 مليارات جنيه، سددتها في الشهر المقابل من العام الماضي 2020، بإنخفاض نسبته 36.5%.

وبلغ نصيب شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، من المطالبات المسددة في يونيو الماضي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مقابل 684.1 مليون جنيه، سددتها في يونيو 2020، بإرتفاع نسبته 53.2%.

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فيما بلغ نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، من التعويضات المُسددة في يونيو الماضي 869.7 مليون جنيه، مقابل ما يزيد علي 2.3 مليار جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بإنخفاض نسبته 62.8%.

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - عضو نقابة الصحفيين المصريين - عضو إتحاد الصحفيين العرب - دراسات عليا في الفلسفة - باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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