سوق التأمين الأردنية تحقق 28 مليون دينار أرباحًا في 2019 (جراف)

كتب-ماهرأبوالفضل والشاذلي جمعة:

نجحت سوق التأمين الأردنية في تحقيق إجمالي أرباح- شاملة الضريبة والرسوم- ، بلغت 28 مليون دينار- بما يوازي 617 مليون جنيه مصري- بنهاية العام الماضي 2019، مقابل 19.6 مليون دينار في العام السابق 2018 ، بزيادة تصل الي 8.4 مليون دينار، بنسبة نمو تصل الي 43.1%.

ووفقًا لأسعار الصرف اليوم الأحد، بلغ قيمة صرف الدينار الأدرني 22.06 جنيه مصري.

21.8 مليون دينار صافي الربح بنهاية 2019

كشفت نتائج أعمال سوق التأمين الأردنية، الصادرة عن الإتحاد الأردني للتأمين- حصلت المال علي نسخة منها- عن زيادة صافي الأرباح المحققة بشركات التأمين الأردنية- البالغ عددها 24 شركة- بعد خصم الضريبة والرسوم لتصل الي 21.8 مليون دينار بنهاية 2019، مقابل 15.7 مليون دينار في 2018، بزيادة تصل الي 6.1 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 38.9%.

ماهر الحسين:614.5 مليون دينار أقساط سوق التأمين الأردنية في 2019 بنسبة نمو 1.3%

قال ماهر الحسين، مدير الإتحاد الأردني للتأمين، أن الشركات العاملة في السوق الأردنية، البالغ عددها 24 شركة ،نجحت في زيادة حصيلة أقساطها المكتتبة بنسبة 1.3% بنهاية 2019 مقارنة بالأقساط المكتتبة في العام السابق 2018 ، لتصل الي 614.5 مليون دينار، مقابل 606.6 مليون دينار، خلال عامي المقارنة 2019 و2018 علي التوالي.

اضاف، أن إجمالي التعويضات المسددة ، إرتفع ، بنسبة 1.6% في نهاية 2019 مقارنة بالتعويضات المسددة في العام السابق 2018، لتصل الي 473.8 مليون دينار، مقابل 446.3 مليون دينار، خلال عامي المقارنة 2019 و2018 علي التوالي.

تعرف علي الإتحاد الأردني لشركات التأمين

ومن المعروف ، أن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، تم تأسيسه عام 1989 ، ويمتد تاريخه الى عام 1956 ، باعتباره وريث الجمعية الأردنية لشركات التأمين ، والإتحاد مؤسسة ذات طابع مهني من أكبر الكيانات المهنية في الأردن نظراً للدور الكبير والمتعدد الذي يقوم به ، ويضم في عضويته كافة شركات التأمين في الأردن ، البالغ عددها 24 شركة ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية ، ويعمل وفق نظام رقم 107 لسنة 2008 وتعديلاته الصادر بإرادة ملكية سامية في 2008/10/7 والذي ألغى بموجبه نظام رقم (30) لسنة 1989 الذي صدر في 1989/6/3.

الجراف التالي، يوضح رصيد أكبر خمس شركات تأمين أردنية من صافي الأرباح المحقق في 2019.

الجراف التالي، يوضح الحصة السوقية لأكبر خمس شركات تأمين أردنية من صافي الأرباح المحقق في 2019.