سوق الأسهم في دبي تصعد الاثنين بقيادة «إعمار العقارية»

أغلقت سوق الأسهم في دبي على ارتفاع يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة إعمار العقارية عن مبيعات عقارية قوية، بينما تأثر المؤشر المصري بانخفاض سهم البنك التجاري الدولي.

صعود سوق الأسهم في دبي

وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمائة مدعومًا بزيادة 1.5 بالمائة لسهم إعمار العقارية، بعد أن سجلت الشركة قفزة بأكثر من ثلاثة أمثال مبيعات العقارات، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 بالمائة بعد أن ارتفع سهما مجموعة الإمارات للاتصالات وبنك أبوظبي الأول 0.5 بالمائة و0.2 بالمائة على التوالي.

وأغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 0.3 بالمائة، مدعومًا بزيادة 1.7 بالمائة لسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.1 بالمائة بعد أنباء عن قيام شركة النفط العملاقة بتعيين بنوك لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار، وذلك في إطار سعيها لجمع سيولة للوفاء بالتزامات ضخمة حيال مساهمها الرئيسي وهو الحكومة السعودية.

وخسر مؤشر قطر 0.3 بالمائة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرًا بهبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.6 بالمائة وسهم صناعات قطر 0.6 بالمائة.

ووقعت مجموعة بنك قطر الوطني يوم الجمعة مذكرة تفاهم مع شركة في.تي.بي كابيتال لإدارة الأصول، ومقرها موسكو، لإطلاق صناديق بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى كل من قطر وروسيا وإنشاء مجموعة مختارة من العروض للمستثمرين الدوليين.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري منخفضا 0.2 بالمائة بعد هبوط سهم البنك التجاري الدولي ثلاثة بالمائة وسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 3.5 بالمائة.

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة إلى 10720 نقطة

أبوظبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمائة إلى 6646 نقطة

دبي .. صعد المؤشر 0.7 بالمائة إلى 2839 نقطة

قطر .. نزل المؤشر 0.3 بالمائة إلى 10708 نقطة

مصر .. انخفض المؤشر 0.2 بالمائة إلى 10105 نقطة

البحرين .. نزل المؤشر 0.3 بالمائة إلى 1537 نقطة

سلطنة عمان .. استقر المؤشر عند 3967 نقطة

الكويت ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة إلى 6815 نقطة.