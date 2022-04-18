نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في تجاوز مستويات الـ 13700 نقطة خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الإثنين ليتداول قرب أعلى مستوياته من أبريل 2006، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وكان المؤشر العام نجح في تجاوز مستويات الـ 13700 خلال تعاملات أمس الأحد لفترة وجيزة إلا أنه أنهى التعاملات دون تلك المستويات وسط جلسة شابها التذبذب.

وبالعودة إلى تداولات اليوم الاثنين، ارتفع المؤشر العام بنسبة في حدود 0.3% أو ما يعادل حوالي 40 نقطة وصولا إلى مستويات قرب الـ 13725 نقطة.

جاء ارتفاع المؤشر وسط تداولات هادئة لم تتخطى الـ 3.5 مليار ريال بعد التعامل على 76 مليون سهم عبر تنفيذ ما يقرب من 162 ألف صفقة حتى الآن.

الراجحي

عززت ارتفاعات أكبر الأسهم السعودية من حيث الوزن النسبي والتأثير في مؤشر “تاسي” من صعود السوق، حيث يتداول سهم مصرف الراجحي أعلى سعر على الإطلاق.

وزادت أسهم الراجحي لتتجاوز مستويات الـ 181 ريال بارتفاع 2% بعد التداول على 480 مليون ريال بعد التداول على 2.7 مليون سهم عبر تنفيذ 8.4 ألف صفقة حتى الآن.

الأسهم الكبرى

وارتفعت أسهم الوافد الجديد شركة المصانع الكبرى للتعدين 2% إلى مستويات 115 ريال، وزادت شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ACWA Power بنسبة 1% إلى مستويات 138 ريال بتداولات 125 مليون ريال.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء 1% قرب الـ42 ريال، وقفزت أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 5% وارتفعت اللجين إلى أعلى سعر على الإطلاق.

وفي المقابل تراجعت سابك وزين السعودية والبنك الأهلي السعودي بأقل من 1%، بينما استقرت أسهم أرامكو.