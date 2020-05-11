سوق الأسهم السعودية تهبط اليوم الاثنين بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

هبطت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات الاثنين، بعد أن قالت المملكة إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.

وقررت كذلك تعليق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة مع سعيها لتدعيم أوضاعها المالية.

تأتي إجراءات التقشف في وقت يعاني فيه أكبر مصدر للنفط في العالم تراجع أسعار الخام.

ومن المرجح أن تكبح إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إنه تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة من أول يونيو ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% من أول يوليو.

تراجع سوق الأسهم السعودية

وتراجع المؤشر القياس السعودي بنسبة 1.2%. وخسر سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5% ونزل سهم البنك الأهلي التجاري، الأكبر في المملكة، بنسبة 2.4%.

وهبط سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة بنسبة 0.8% قبيل إعلان نتائج الربع الأول من السنة يوم الثلاثاء.

وفي دبي، هبط المؤشر بنسبة 1%. وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات، بنسبة 2.3%.

وهبط بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.9%.

وأغلق مؤشر أبوظبي مستقرًّا.

وقفز سهم الشركة الدولية القابضة بنسبة 9.2%، بينما خسر سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2%.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن ثالث أكبر بنوك الإمارات هبوط صافي ربح الربع الأول بنسبة 84%.

الإمارات لا تخطط لزيادة الضريبة

في غضون ذلك قالت وزارة المالية إن الإمارات لا تخطط حاليًّا لزيادة ضريبة القيمة المضافة على مستواها الحالي البالغ 5%، وذلك بعد أن أعلنت السعودية رفعها.

ونزل مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.5%، متضررًا من هبوط سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7%.