سوق الأسهم السعودية تغلق الاثنين متراجعة مع صعود سهم «زين السعودية»

أنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة اليوم الاثنين باللون الأحمر، ليسجل تراجعه الرابع على التوالي، في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق “تاسي” متراجعاً بنسبة 0.31%، بخسائر بلغت 36.08 نقطة، هبط بها إلى 11,530.37 نقطة

وارتفعت قيم التداول إلى 4.7 مليار ريال، مقابل 3.84 مليار ريال بالجلسة السابق، وصعدت كميات التداول إلى 139.85 مليون سهم، مقارنة بـ 115.45 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأحد.

أداء الأسهم السعودية

وجاء إغلاق 7 قطاعات باللون الأحمر، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة تراجع 1.06%، وهبط الطاقة 0.75%، وسجل قطاع البنوك تراجعا نسبته 0.68%.

وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، بصدارة قطاع الرعاية الصحية، الذي أغلق مرتفعا 2.6%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بارتفاع نسبته 2.02%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.15%.

وعلى صعد أداء الأسهم، شملت الخسائر 98 سهماً تصدرها سهم “البحري”، بعد هبوطه 3.68%، وجاء إغلاق 99 سهماً باللون الأخضر، بصدارة سهم “زين السعودية” الذي صعد 7.12%.

وتصدر سهم “العربية” نشاط الأسهم بالقيمة بنحو 502.14 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم “زين السعودية” بكمية بلغت 22.49 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الاثنين، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعا 0.74%، بما يعادل 147.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 19,794.21 نقطة.

وتصدر سهم “كير” الخسائر بتراجع نسبته 8.01%، جاء سهم “تدوير” على رأس قائمة المكاسب بنسبة ارتفاع بلغت 9.7%.

وأنهى سوق الأسهم السعودية “تداول”، جلسة أمس الأحد بتراجع نسبته 1.63%، ليواصل تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي، في ظل هبوط جماعي للقطاعات وسط تدني ملحوظ للسيولة.