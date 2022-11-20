سوق الأسهم السعودية تغلق الأحد منخفضة بقيادة " شمس"

انخفضت سوق الأسهم السعودية في ختام تعاملات الأحد، وسط هبوط أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وإعادة تقييم الأصول بعد رفع الفائدة، إلا أن المؤشر السعودي حافظ على البقاء فوق مستوى 11 ألف نقطة.

وسجل خاما قياس النقط خسائر أسبوعية حيث خسر برميل برنت نحو 9% وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10%.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضا بنسبة 0.8% أو ما يعادل 88 نقطة عند مستوى 11053نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 3.1 مليار ريال عبر التداول على نحو 86.4 مليون سهم.

أداء سوق الأسهم السعودية

وارتفعت أسعار 49 سهما، تصدرها سهم “الوطنية للتعليم” بنسبة 8.56%، مقابل تراجع 156 سهما بصدارة “شمس” نسبة 9.94%، وذلك من بين 218 شركة مدرجة.

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن هناك عوامل كثيرة تؤثر على السوق السعودية في الفترة الحالية إلا أن أكبر عامل هو ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف الربدي، أنه بمجرد ارتفاع أسعار الفائدة يتم إعادة تسعير جميع الأصول والتكاليف والفرص البديلة.

وذكر أن تكلفة الأموال ارتفعت عما كانت عليه مطلع العام، مشيرا إلى أن سعر السايبور في السعودية وصل إلى 6% والفائدة الأميركية بلغت 4%.

وتابع: “إلى أن تهدأ وتيرة ارتفاعات أسعار الفائدة وتستقر مستويات التضخم، حينها قد نرى استقرارا بالأسواق أو تغيرا بالاتجاهات”.