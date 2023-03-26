سوق الأسهم السعودية تغلق الأحد مرتفعة بقيادة «بحر العرب»

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية، السوق المالية السعودية، ارتفاعا ملحوظا في في ختام أول تداولات هذا الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وصعد المؤشر العام للأسهم السعودية بنحو 95.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 10446.39 نقطة، وبحجم تداول يصل إلى أكثر من 128 مليون سهم وبقيمة تقدر بحوالي 4.4 مليار ريال سعودي.

أداء سوق الأسهم السعودية

وفيما يتعلق بحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات بحر العرب، والكثيري، وزين السعودية، وأنابيب، وصادرات هي الأكثر ارتفاعا، بينما أسهم شركات: ثمار، والصقر للتأمين، والخدمات الأرضية، ومجموعة الحكير، والخليجية العامة فكانت هي الأكثر انخفاضا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و9.95% خلال تعاملات سوق الأسهم السعودية.

وفي الوقت ذاته، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية تداول اليوم الأحد مرتفعا بنحو 174.79 نقطة ليستقر عند مستوى 18977.13 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 18.3 مليون ريال ، كما بلغ عدد تداول الأسهم ضمن سوق الأسهم السعودية الموازية أكثر من 370 ألف سهم بنهاية التعاملات.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية شهد ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم السعودية – تاسي – جلسة اليوم على صعود بنحو 95.88 نقطة ليصل إلى مستوى 10,446.39 نقطة، وتمكن المؤشر من تحقيق أرباح أسبوعية بواقع 513.51 نقطة، وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 128.3 مليون سهم، وبقيمة تقدر بحوالي 4.4 مليار ريال، تمت من خلال 312.2 صفقة.