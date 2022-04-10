سجلت سوق الأسهم السعودية ” تداول” انطلاقة قوية في جلسة تداولات اليوم الأحد، لتواصل تأكيد تجاوزها لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأحد إلى مستويات قرب الـ 13415 نقطة رابحا ما يزيد عن 100 نقطة مما يعادل 0.75%.

جاء ارتفاع المؤشر تزامنا مع ارتفاع ملموس في معدلات التداول التي تخطت بعد أقل من ساعة ونصف الساعة ما يقرب من 4.6 مليار ريال بعد التعامل على حوالي 87 مليون سهم عبر تنفيذ 206 آلاف صفقة.

موجة خضراء

واكتست أسهم السوق السعودية باللون الأخضر خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفعت أسعار نحو 115 ورقة مالية، بينما جاءت التراجعات من نصيب حوالي 80 ورقة مالية واستقرت أسعار نحو 15 ورقة مالية.

وتصدرت أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ACWA Power ارتفاعات سوق تداول بأكثر من 7% وصولا إلى مستويات قرب الـ 152 ريال بتداولات بلغت حوالي 570 مليون ريال بعد التعامل على 3.8 مليون سهم.



وارتفعت أسهم شركة المصانع الكبرى للتعدين، الوافد الجديد في حدود 5% بتداولات بلغت حوالي 560 مليون ريال بعد التعامل على 3.4 مليون سهم وارتفع أماك إلى مستويات قرب الـ 110 ريالات سعودي.

وصعدت الأسهم القيادية مصرف الراجحي وشركة الاتصالات السعودية والسعودية للصناعات الأساسية والبنك الأهلي السعودي وشركة الزيت العربية السعودية بنسب تتراوح ما بين 0.3% وحتى 1.2%.