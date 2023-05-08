سوق أبوظبي في 8 سنوات يتوسع 10 أضعاف بقوة عاملة 11 ألفا

استطاع سوق أبوظبي أحد أكبر المراكز المالية الدولية عاليما في 8 سنوات أن يتوسع 10 أضعاف بقوة عاملة تضم 11 ألف شخص، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وأصبحت أبوظبي أحد أكبر المراكز المالية الدولية على مستوى العالم من حيث المساحة الجغرافية.

وجاء ذلك بعد صدور قرار مجلس وزراء الموقر رقم 41 لعام 2023 الذي ينص على توسيع سلطة سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات.

ويعكس هذا القرار الرؤية الاقتصادية للعاصمة أبوظبي والتي يشكل القطاع المالي المزدهر عنصراً أساسياً من عناصر إستراتيجيتها للتنوع الاقتصادي.

كما يدعم هذا القرار استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للنمو 2023-2027 ، والتي تهدف إلى تنمية القطاع المالي في أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، خصوصًا مع تزايد دور القطاع المالي ومساهمته الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

ومع ضم جزيرة الريم يرتفع حجم المساحة الجغرافية لسوق أبوظبي العالمي إلى حوالي 14,377,750.8 أمتار مربعة، أي قرابة 10 أضعاف المساحة الحالية لسوق أبوظبي العالمي.



بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي وفق وكالة أنباء الإمارات سيتم توسيع سلطة سوق أبوظبي العالمي كمنطقة مالية حرة إلى جزيرة الريم، بجوار مقرها الحالي في جزيرة المارية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من مجموعة واسعة من الشركات العالمية التي باتت تختار أبوظبي كوجهة مفضلة لتوسيع وتنمية أعمالها على مستوى العالم حيث يحق للشركات المؤهلة عبر تواجدها في النطاق الجغرافي للمنطقة المالية الحرة الاستفادة من نسبة صفر في المئة كمعدل ضريبة على دخل الشركات.



ونجح سوق أبوظبي العالمي خلال فترة وجيزة لا تتعدى 8 سنوات من تحقيق نمو ملحوظ، حيث يضم سوق أبوظبي العالمي حالياً نحو 1400 شركة عاملة و5500 شركة مرخصة، وقوة عاملة قوامها 11 ألف شخص يعملون في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

وخلال العام الماضي، حقق السوق زيادة قياسية بنسبة 56% في حجم الأصول تحت الإدارة وزيادة بنسبة 30% في عدد التراخيص النشطة.



