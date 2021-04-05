سوق أبوظبي تصعد الاثنين بقيادة سهم شركة الاستزراع السمكي

ارتفعت سوق أبوظبي للأسهم 1% الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، مع صعود سهم شركة الاستزراع السمكي العالمية القابضة أكثر من 12%.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي منخفضًا 1.5% في ظل خسائر بلغت 3.2% لسهم البنك التجاري الدولي.

صعود سهم شركة الاستزراع السمكي

كانت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي قالت الأحد إنها تعتزم التخارج الكامل من مورد العتاد العسكري ترست إنترناشيونال جروب مقابل 350 مليون درهم (95.30 مليون دولار).

وأغلق المؤشر القياسي السعودي مستقرًا، وسط أداء متباين للأسهم القيادية.

وقفز سهم الشركة السعودية للكهرباء 4.7%. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة المرافق عن زيادة قوية في أرباحها السنوية.

لكن سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، انخفض 1.9%.

وكان السهم قفز 3.6% في اليوم السابق بعد الإعلان عن توزيعاته المقترحة.

وقال خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي في مقابلة مع “العربية” إن التوزيعات النقدية للأرباح تراجعت إلى مستويات دون 30% في البنك الأهلي السعودي.

وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 0.9% مدعومًا بصعود سهم بنك دبي الإسلامي 2.2% وسهم إعمار العقارية القيادي 1.4%.

وينوي دبي الإسلامي طرق أسواق الدين العالمية بإصدار صكوك دولارية من المستوى الأول، ربما هذا الأسبوع، حسبما ذكر مصدران يوم الاثنين.

وفقد المؤشر القطري 0.6%، مواصلًا خسائره للجلسة الثانية، مع انخفاض معظم أسهمه.

وشددت قطر الشهر الماضي قيود مكافحة كوفيد-19 فأمرت بإغلاق جميع مراكز الترفيه، وأن تعمل القاعات الرياضية والمسابح ومراكز التسوق بنسبة 30% من طاقتها، وقاعات العرض السينمائي بنسبة 20%.