سوفتبانك اليابانية تشتري بوسطن ديناميكس للروبوتات

وكالات:أعلنت شركة «سوفتبانك» اليابانية العملاقة للاتصالات، أنها بصدد شراء شركة «بوسطن ديناميكس» لصناعة الروبوتات من «ألفابيت»، وهي الشركة الأم لشركة «غوغل» الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت.وذكرت «سوفتبانك» أنها اتفقت مع شركة &laq

وكالات:



أعلنت شركة «سوفتبانك» اليابانية العملاقة للاتصالات، أنها بصدد شراء شركة «بوسطن ديناميكس» لصناعة الروبوتات من «ألفابيت»، وهي الشركة الأم لشركة «غوغل» الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت.

وذكرت «سوفتبانك» أنها اتفقت مع شركة «ألفابيت» على شراء شركة الروبوتات، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تنتج روبوتات على أشكال حيوانات، بموجب شروط لم يتم الإفصاح عنها.