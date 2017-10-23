سوس: 2 مليار جنيه محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى

فريق المال:أكد كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، أن محفظة التمويل العقارى وصلت إلى 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى طلبات تمويل بقيمة 400 مليون جنيه، تمت الموافقة عليها، وفى انتظار التخصيص.وأوضح خلال كلمته فى مؤتمر الناس والبنوك، أن عدد العملاء الذين حصلوا عل





فريق المال:





أكد كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر ائتمان التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، أن محفظة التمويل العقارى وصلت إلى 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى طلبات تمويل بقيمة 400 مليون جنيه، تمت الموافقة عليها، وفى انتظار التخصيص.

وأوضح خلال كلمته فى مؤتمر الناس والبنوك، أن عدد العملاء الذين حصلوا على تمويل 21 ألف و221 عميل، بالإضافة إلى 4 ألاف عميل حصلوا على موافقات.



كما أكد أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد الموافقات التى تتم شهريا للعملاء، وأضاف أن البنك يتطلع إلى أن يصل عدد الموافقات إلى 5 ألاف حالة شهريا، خلال الفترة المقبلة. وقال إن نسبة التعثر على مستوى عملاء التمويل العقارى لا تتعدى 0.2% سنويا.