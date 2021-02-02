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«سوسيتيه» لوساطة التأمين تدرس تأسيس شركة فى نشاط الإعادة

مع مستثمرين أجانب وبرأسمال مدفوع 20 مليون جنيه
الشاذلي جمعة 10:59 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21 10:59 ص, الثلاثاء, 2 فبراير 21

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تدرس شركة سوسيتيه لوساطة التأمين تأسيس شركة جديدة فى نشاط وساطة إعادة التأمين بالتعاون مع مستثمرين أجانب.

وكشف سيد رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنها سوف تساهم بحصة %51 فى رأسمال الشركة الجديدة الخاصة بوساطة إعادة التأمين، وباقى الحصة لمستثمرين أجانب لهم خبرة كبيرة فى هذا النشاط.

وأضاف أن رأس المال المدفوع للشركة الجديدة يبلغ 20 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون، وذلك بهدف تكوين كيان قوى بملاءة مالية متينة وخبرات متنوعة فى نشاط الوساطة وخاصة فى إعادة التأمين.

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وأكد أن الشركة الجديدة لوساطة إعادة التأمين لن يكون نشاطها قاصرا على مصر فقط بل ستخدم منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكاتها وعلاقاتها، لافتا إلى أن نشاط وساطة إعادة التأمين من الأنشطة الواعدة والتى يراهن عليها الوسطاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الهدف من تأسيس شركة جديدة فى نشاط وساطة إعادة التأمين هو تنويع أنشطتها وخدمة عملائها وشركائها من شركات التأمين، والاستفادة من فرص النمو السانحة فى السوق ودعم نشاط وساطة الإعادة فى السوق المصرية بكيان قوى.

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وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع الشركاء الأجانب بالشركة الجديدة بهدف وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس الشركة والتقدم بالملف إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، للحصول على الموافقات اللازمة لبدء النشاط.

ولفت إلى أنه سوف يتم توفير كافة عوامل النجاح للشركة الجديدة من رأسمال قوى وخبرات كبيرة وكوادر مدربة ومؤهلة، والتعاقد مع شركات التأمين المصرية لمساعدتها فى تجديد اتفاقيات الإعادة الخاصة بها مع كبرى كيانات إعادة التأمين العالمية وبشروط جيدة ومزايا أفضل.

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وأضاف أن الشركة الجديدة لوساطة إعادة التأمين سوف تتسلح كذلك بالتكنولوجيا الحديثة والمتطورة لمواكبة التطورات العالمية فى نشاط وساطة إعادة التأمين، وتقديم أفضل الخدمات لعملائها بسهولة وسرعة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم الأعمال والعمولات.

ويبلغ رأسمال شركة «سوسيتيه» لوساطة التأمين المدفوع 11 مليونا، ورأس المال المرخص به 200 مليون، ورأس المال المصدر 20 مليونا.

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بقلم الشاذلي جمعة

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