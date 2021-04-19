سوسيتيه لوساطة التأمين تتعاون مع حمدي عبد المولى لتسويق وثيقة سند بفروع المصرف المتحد

وتقوم شركة سوسيتيه للوساطة بعملية التطوير والسعى للحصول على شهادة الأيزو بما يساعد فى التأكيد على مدى متانة وقوة الشركة وزيادة ثقة العملاء بها

فى إطار التعاون بين شركة “سوسيتيه” للوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد ، قامت الشركة بالتعاون مع حمدى عبد المولى وسيط التأمين الحر ، وكشف سيد رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “سوسيتيه” أن الفترة القادمة سوف تشهد الإعلان عن العديد من التحالفات وبروتوكولات التعاون التى تساهم بها شركته بهدف الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء مثل العمالة المؤقتة والموسمية وعملاء التأمين متناهى الصغر.

سوسيتيه للوساطة تسعى للحصول على شهادة الأيزو

وأضاف رسلان، أن تلك الشراكة تأتى بالتوازى مع عمليات التطوير بشركته والسعى للحصول على شهادة الأيزو بما يساعد فى التأكيد على مدى متانة وقوة الشركة وزيادة ثقة العملاء بها، ورضاهم عن مستوى جودة خدماتها ، مشيرا إلى أن شركته تنفذ عملية تطوير تكنولوجى شامل يتضمن ربطا إلكترونيا بين الشركة وعملائها خاصة كبار العملاء.

ويبلغ رأسمال شركة شركة «سوسيتيه» لوساطة التأمين المدفوع 11 مليونا، فيما يصل رأس المال المرخص به إلى 200 مليون، ورأس المال المصدر 20 مليونا.

ومن جهته أشار حمدى عبد المولى إلى أن هذه الشراكة تمت فى بعض عمليات التأمين وليست شراكة فى جميع عمليات التأمين بين الطرفين.

من اليمين سيد رسلان وحمدى عبد المولى

وأضاف عبد المولى أن شركة سوسيتيه لوساطة التأمين تتمتع بهيكل إدارى وتنظيمى جيد، بجانب الإمكانيات العالية التى تمتلكها وهوما سيكون له الأثر الكبير فى تنفيذ عمليات التأمين المشتركة بشكل قوى، وسيُحقق الأهداف التى وضعتها هيئة الرقابة المالية فى تقدم الصناعة وارتفاع معدل نمو نشاط التأمين.

عبد المولى : زيادة الوعى التأمينى أكبر تحد للصناعة

وأكد عبد المولى، أن زيادة الوعى التأمينى هو التحدى الأكبر للصناعة، لافتا إلى أن عمليات التأمين التى شملتها الشراكة عقد تأمين بنك المصرف المتحد وإحدى شركات التأمين التكافلى لتسويق وثيقة “سند” للحوادث الشخصية داخل بعض فروع البنك، إلى جانب عقد تأمين نقابة البناء والأخشاب مع إحدى شركات التأمين الوطنية للتأمين على العمالة غير المُنتظمة والتى تأتى ضمن المُبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير أفضل رعاية صحية لها وعمليات تأمين أخرى.

وأوضح أن الدولة تسعى بكل قوتها إلى تحقيق الإنجازات فى كل القطاعات وهو ما يظهر وضوح سواء فى مشروع تطوير الريف المصرى وغيره من مشروعات، وعلى صعيد صناعة التأمين فهناك طفرة حدثت الفترة الماضية ومنها تقديم مسودة قانون التأمين الموحد إلى مجلس النواب، والذى يُعد نقلة نوعية للصناعة عند تطبيقه.