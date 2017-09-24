سوزوكي تطرح الشكل الجديد من سويفت ديزاير

أحمد عوضتعتزم شركة مودرن موتورز- وكيل سوزوكي، طرح الشكل الجديد من سويفت ديزاير خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.ورجح مصدر داخل شركة مودرن موتورز، طرح الشكل الجديد من سويفت ديزاير فئة السيدان خلال نوفمبر المقبل؛ لتنضم إلى قائمة طرازات الصانع الياباني المطروحة محليًا: "فيتارا و بالينو SX4 ألتو و



أحمد عوض

تعتزم شركة مودرن موتورز- وكيل سوزوكي، طرح الشكل الجديد من سويفت ديزاير خلال الربع اﻷخير من العام الحالي.

ورجح مصدر داخل شركة مودرن موتورز، طرح الشكل الجديد من سويفت ديزاير فئة السيدان خلال نوفمبر المقبل؛ لتنضم إلى قائمة طرازات الصانع الياباني المطروحة محليًا: “فيتارا و بالينو SX4 ألتو و سياز وارتيجا وسويفت”.

وأوضح المصدر أن خطة مودرن موتورز المرتقبة ترتكز علي طرح الطرازات الجديدة من العلامة اليابانية بالسوق المحلية لتنشيط المبيعات، مشيرًا إلي أن حجم مبيعات سوزوكي كانت تقارب 1000 سيارة شهريا – عن ما قبل ظاهرة ارتفاع اﻷسعار.

وأشار إلى أن العروض الترويجية الحالية علي بعض طرازات سوزوكي؛ تهدف إلي تخفيف العبء علي المستهلكين وزيادة المبيعات، متوقعًا أن تتحرك مبيعات السوق نسبيًا مطلع العام المقبل بالتزامن مع اقتراب أعياد الكريسماس، التي تشهد زيادة في معدلات الإقبال علي شراء السيارات.

ووفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، سجلت مبيعات مودرن موتورز – سوزوكي؛ نحو 2269 وحدة من شرائح “الملاكي والفان” خلال السبعة أشهر الماضية.

في سياق آخر، أشار إلي انتظام معدلات إقبال العملاء علي مراكز خدمات البيع والصيانة خلال الفترة الحالية، بفضل العروض الترويجية علي الصيانات، فضلا عن إرتقاء مستوي الخدمة المقدمة لعملاء العلامة اليابانية.

واستبعد أي توسعات مرتقبة بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة؛ في ظل ارتفاع حجم التكلفة الإنشائية وارتفاع الأسعار، منوها بأن خطة مودرن موتورز ترتكز علي توفير كافة قطع الغيار خلال الوقت الحالي.

وتأتي السيارة سوزوكي سويفت ديزاير- فئة السيدان، بمحرك سعة 1200 سي سي، بقوة 87 حصان، وبعزم أقصي للدوران 113 نيوتن متر.