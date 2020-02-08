«سوزوكي» تستحوذ على 46% من مبيعات الميني فان خلال 2019

استحواذت العلامة التجارية سوزوكي على النصيب الأكبر من مبيعات سيارات الميني فان سعة (7 مقاعد)، بنسبة بلغت 46% بعد تمكنها من بيع 2311 وحدة، من إجمالى مبيعات تلك الفئة التى بلغت 5 آلاف و46 مركبة خلال العام الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت شيفروليه فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع أتوبيسات “الفان” بعد أن اقتنصت حصة سوقية 39% محققة بيع 1994 مركبة خلال تلك الفترة.

جاءت فيكتورى الصينية في المرتبة الثالثة بعد أن حصدت حصة سوقية 8% وذلك أن استطاعت بيع 395 مركبة، من إجمالى مبيعات سيارات الميني فان.

حلت العلامة الصينية بايك فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية قدرها 5% بعد أن حققت بيع 251 مركبة خلال العام الماضى.

حصدت كاري الصينية المرتبة الخامسة بقائمة أتوبيسات “المينى فان” الأكثر مبيعًا مستحوذة على حصة سوقية 2% بعد حققت بيع 95 وحدة خلال العام السابق.

الجدير بالذكر أن مبيعات سيارات الميني فان شهدت تراجعًا بنسبة 26.9%، لتصل إلى 5 آلاف و46 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 6 آلاف و908 وحدة فى 2018.