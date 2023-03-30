«سوزوكي» تحتفظ بصدارة مبيعات الأتوبيسات في مصر خلال يناير وفبراير (جراف)

احتفظت «سوزوكي» بصدارة مبيعات الأتوبيسات فى مصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بعدما استحوذت على حصة سوقية 28.1% بإجمالي بيع 443 مركبة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «

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وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 22.5% محققة بيع 355 وحدة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بحصة بلغت 20.1% بنحو 317 مركبة.

وجاءت «كينج لونج» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 16.2% بنحو 256 أتوبيس، أعقبتها «جولدن دراجون» في المركز الخامس بنسبة 8.8% بواقع 138 وحدة.

وحصدت «ميتسوبيشي» المرتبة السادسة بحصة سوقية قدرها 1.6% محققة بيع 26 مركبة، تلتها «مرسيدس MCV» فى المركز السابع بحصة سوقية 1% مسجلة نحو 15 أتوبيس.

وتمركزت «هيونداي» فى المرتبة الثامنة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع الأتوبيسات مسجلة حصة سوقية 0.8% مسجلة نحو 13 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «فولفو» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 0.6% بإجمالي بيع 9 مركبات، تلتها «إيفكو» فى المركز العاشر بحصة بلغت 0.2% بواقع 3 أتوبيسات.

وحصدت «فوتون» المرتبة الحادية عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للأتوبيسات في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 0.1% بإجمالى بيع مركبة واحدة فقط خلال يناير وفبراير الماضيين.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي؛ حصص ماركات الأتوبيسات الأكثر مبيعًا في مصر خلال يناير وفبراير الماضيين:

مبيعات الأتوبيسات في مصر تهوى 47% خلال يناير وفبراير

سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها في مصر – تراجعًا -بنسبة 47% لتصل إلى 1576 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 2976 وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويعود تراجع مبيعات الأتوبيسات إلى انخفاض مبيعات قطاعي السياحي والنقل الجماعي بمختلف أنواعه بنسب 37.2% و48.7% على الترتيب.

بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، انخفضت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 36.3% إلى 1206 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقابل 1893 وحدة في نفس فترة المقارنة.

كما هبطت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 65.8% لتسجل 370 مركبة، مقابل 1083 وحدة.

«كينج لونج» تقتنص 50% من مبيعات «الميكروباص» في مصر

اقتنصت العلامة الصينية «كينج لونج» مبيعات الميكروباص فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات القطاع، بنسبة بلغت 50% مسجلة نحو 256 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وجاءت «جولد دراجون» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية 27% بإجمالي بيع 138 مركبة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث بحصة بلغت 23% بواقع 119 وحدة.

وظهرت «فوتون» بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» في مصر مسجلة نحو مركبة واحدة فقط.

ويوضح الجراف التفاعلى التالي، حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لـ«الميكروباص» في مصر خلال يناير وفبراير 2023:

«سوزوكي» تهيمن على مبيعات «الميني فان» في مصر

هيمنت العلامة التجارية «سوزوكي» على مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 62% بإجمالى بيع 443 مركبة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيفروليه» فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات «الميني فان» مسجلة حصة سوقية 38% بإجمالي 271 مركبة.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ حصص العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الميني فان» في مصر خلال يناير وفبراير 2023