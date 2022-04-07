اعتلت العلامة اليابانية «سوزوكي» صدارة تراخيص السيارات «الملاكي» في مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3107 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «نيسان» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» بإجمالى نحو 2606 سيارة.

وحلت «شيري» في المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 2233 سيارة، تلتها «كيا» في المركز الرابع بنحو 1922 وحدة.

وتمركزت «هيونداي» في المرتبة الخامسة ببقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر بإجمالى نحو 1910 مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالي عدد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر بلغ نحو 26 ألفًا و895 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضي.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» في مصر خلال مارس الماضي: