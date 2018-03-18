سوزوكي ألتو تنمو على حساب المنافسين

المال خاصحققت سوزوكي ألتو نموًا ملحوظًا في حصتها السوقية خلال يناير 2018 على حساب السيارات المنافسة بفئة السيارات الملاكي الميني ( A )؛ حيث وصلت حصتها السوقية إلى 81.4% مقابل 33.9% خلال يناير 2017؛ لتحتفظ بصدارتها لقائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا.وقد تراجعت المبيعات الإجمالية لفئة السيارات المين

المال خاص

حققت سوزوكي ألتو نموًا ملحوظًا في حصتها السوقية خلال يناير 2018 على حساب السيارات المنافسة بفئة السيارات الملاكي الميني ( A )؛ حيث وصلت حصتها السوقية إلى 81.4% مقابل 33.9% خلال يناير 2017؛ لتحتفظ بصدارتها لقائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعا.

وقد تراجعت المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الميني خلال يناير الماضي إلى 43 سيارة فقط مقابل 183 سيارة خلال الفترة ذاتها من 2017.

أما كيا بيكانتو فقد تراجعت حصتها السوقية إلى 7% فقط مقابل 16.95 لتقع بالمركز الثاني بجدول السيارات الأكثر مبيعا خلال يناير 2018، كما تراجع نصيب هيونداي i10 من 26.2% إلى ما يقارب الـ 7% محتلة المركز الثالث.

بينما فيات 500 فقد انضمت لقائمة المنافسية على شريحة السيارات الميني بحصة سوقية 4.7%، على حساب هيونداي جراند i10 التي خرجت من المنافسة خلال يناير الماضي.

ويوضح الجدول التالي التطور في الحصص السوقية لسيارات الفئة بين شهري يناير 2017 ويناير 2017.



