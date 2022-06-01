«سوزوكى» تتصدر مبيعات «الملاكى» فى مصر

اعتلت العلامة اليابانية «سوزوكي» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكي» فى مصر، بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر، بنسبة بلغت %12.6 بإجمالى بيع 8 آلاف و646 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيري» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %12 بنحو 8 آلاف و206 سيارات، تلتها «نيسان» فى المركز الثالث بحصة قدرها %11.9 بواقع 8 آلاف و127 مركبة.

واقتنصت العلامة الكوية «هيونداي» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %9 بإجمالى بيع 6 آلاف و183 سيارة، تلتها «تويوتا» خامسًا بحصة قدرها %8.5 بإجمالى بيع 5 آلاف و818 مركبة.

وحلت «إم جي» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة حصة سوقية %8 بنحو 5 آلاف و443 مركبة، تلتها «كيا» فى سابعًا بحصة قدرها %7.8 بواقع 5306 وحدات.

وتمركزت «فيات» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %7.1 بعدما حققت بيع 4879 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز التاسع بحصة بلغت %3.6 مسجلة نحو 2479 مركبة.

فى حين حافظت «رينو» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.5 بإجمالى بيع 2366 وحدة، أعقبتها «بى واى دي» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.4 بواقع 1630 سيارة.

واحتلت العلامة التجاية «أوبل» المرتبة الثانية عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، مسجلة حصة سوقية %2.3 بعدما تمكنت من تسويق وبيع 1595 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %2 مسجلة نحو 1382 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %9.3 مسجلة بيع 6389 سيارة داخل السوق المحلية خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

«شيرى» تهيمن على فئة «المجمعة محليًا»

اعتلت «شيرى» صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا، بعدما استحوذت على حصة سوقية %37 وتمكنت من بيع 7147 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، حلت «شيري» فى المرتبة الثانية، بعدما اقتنصت حصة سوقية %35.6 مسجلة بيع 6871 وحدة، تبعتها «بى واى دي» فى المركز الثالث بحصة بلغت %8.4 بنحو 1630 مركبة.

وحلت «لادا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %6.8 مسجلة بيع 1318 مركبة، تلتها «شيفروليه» فى المركز الخامس بحصة قدرها %4.7 بإجمالى نحو 906 وحدات.

وحلت العلامة التجارية «هيونداي» فى المرتبة السادسة، مسجلة حصة سوقية %4.7 بإجمالى بيع 905 سيارات، أعقبتها «جيب» فى المركز السابع بحصة بلغت %1.5 بإجمالى بيع 290 سيارة.

واحتلت «تويوتا» المرتبة الثامنة بقائمة مبيعات السيارات المجمعة محليًا، مستحوذة على حصة سوقية %1.2 بعدما تمكنت من بيع 229 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى

فى سياق متصل، رصدت «المال» ترتيب الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضى؛ إذ احتفظت «نيسان صني» بصدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا للشهر الرابع على التوالى بعدما تمكنت من بيع وتسليم 5933 مركبة داخل السوق المحلية.

وجاءت «شيرى أريزو 5» فى المرتبة الثانية بإجمالى بيع 2672 وحدة، تلتها «تيجو 3» ثالثًا بنحو 2501 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 1974 سيارة، تبعتها «بى واى دى F3» خامسًا بواقع 1630 مركبة.

وحافظت «لادا جرانتا» على تمركزها فى المرتبة السادسة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المصرية، بعدما تمكنت من تسويق وتسليم 1318 مركبة، أعقبتها «نيسان سنترا» سابعًا بإجمالى نحو 938 وحدة.

وظهرت «شيفروليه أوبترا» فى المرتبة الثامنة مسجلة بيع 906 سيارة، تلتها «هيونداى أكسنت RB» فى المركز التاسع بإجمالى 467 مركبة.

وحافظت «هيونداى إلنترا HD» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بقائمة السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية، مسجلة نحو 438 مركبة، أعقبتها «جيب جراند شيروكي» فى المركز الحادى عشر بواقع 290 وحدة.

وظهرت «تويوتا فورتنشر» فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة الطرازات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا قى السوق المصرية، مسجلة نحو 229 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

يذكر أن مبيعات السيارات المجمعة محليًا سجلت ارتفاعًا بنسبة %11.4 لتصل إلى 19 ألفًا و296 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالى، مقابل 17 ألفًا و324 سيارة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

«إم جى ZS» تحتفظ بقيادة «الكروس أوفر»

احتفظت «إم جى ZS» بصدارة مبيعات السيارات الرياضية «الكروس أوفر- SUV B» فى مصر للشهر الثانى على التوالى، بعدما استحوذت الحصة السوقية الأكبر من مبيعات تلك الفئة من المركبات، بنسبة بلغت %26.4 بإجمالى بيع 1651 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «هيونداى بايون» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %15.5 بعدما تمكنت من تسويق 965 مركبة، تلتها «أوبل موكا» فى المركز الثالث بحصة سوقية %10.5 بنحو 653 سيارة.

فيما صعدت «كيا أكسيد» على تمركزها فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %9.6 مسجلة بيع 602 سيارة، تلتها «جيب رينيجيتد» فى المركز الخامس بحصة بلغت %6.6 بإجمالى نحو 412 مركبة.

وتمركزت «نيسان جوك» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية الكروس أوفر «SUV-B»، مسجلة حصة سوقية %5.9 بإجمالى نحو 371 سيارة، تلتها «ستروين C4» فى المركز السابع، بحصة بلغت %5.5 بواقع 341 مركبة.

واقتنصت «جيلى كول راي» المرتبة الثامنة، بحصة سوقية %4.8 بعدما تمكنت من تسويق 299 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت «أوبل كروس لاند» فى المرتبة التاسعة، مسجلة حصة سوقية %4.3 بإجمالى 266 مركبة، تلتها «ستروين C3 إير كروس» فى المركز العاشر بحصة قدرها %2.8 بواقع 177 مركبة.

وظهرت «بيجو 2008» فى المرتبة الحادية عشرة، بحصة سوقية %2.6 بعدما حققت بيع 164 مركبة، أعقبتها «شانجان CS15» فى المركز الثانى عشر بحصة بلغت %2.3 بنحو 145 سيارة.

وجاءت «هيونداى كريتا» فى المرتبة الثالثة عشرة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية “الكروس أوفر SUV – B” فى مصر، مسجلة حصة سوقية %1.4 مسجلة نحو 88 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الماضى.

..و«كيا سبورتاج» تتربع على عرش الرياضية «SUV»

تصدرت «كيا سبورتاج» مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C» فى مصر للشهر الرابع على التوالى، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %18.2 بإجمالى نحو 3052 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «شيرى تيجو 3» فى المرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %14.9 بعدما تمكنت بيع 2501 سيارة، تلتها «هيونداى توسان» فى المركز الثالث بحصة بلغت %11.9 مسجلة نحو 1994 وحدة.

وحلت «شيرى تيجو 7» فى المرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية قدرها %11.9 مسجلة بيع 1974 سيارة، تلتها «إم جى HS» خامسًا بحصة بلغت %8 بواقع 1345 وحدة.

وحصدت «بيجو 3008» المرتبة السادسة بقائمة مبيعات السيارات الرياضية «SUV-C» فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %5.9 بإجمالى نحو 989 مركبة، تلتها «نيسان قشقاي» سابعًا بحصة بلغت %5.2 بنحو 863 سيارة.

وحلت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %4.9 بإجمالى نحو 814 سيارة، أعقبتها «ستروين C5 إير كروس» تاسعًا بحصة قدرها %3.3 مسجلة نحو 547 مركبة.

فى حين حافظت «بيجو 5008» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3 بإجمالى بيع 494 مركبة، أعقبتها «ميتسوبيشى إكليبس كروس» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %1.7 مسجلة نحو 292 مركبة.

وحصدت «أوبل جراند لاند» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %1.7 بإجمالى بيع 286 مركبة، أعقبتها «هافال جولايون» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %1.7 بواقع 278 سيارة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %7.8 على الطرازات الأخرى المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» فى مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالى.

بحصة %30.1.. «صني» تقود شريحة «الاقتصادية»

اعتلت «نيسان صنى» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» المنتمية للفئة الاقتصادية «Car-B» فى مصر، وذلك بعدما استحوذت على حصة سوقية %30.1 مسجلة نحو 5933 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «سوزوكى ديزاير» فى المرتبة الثانية بقائمة مبيعات السيارات «الأقتصادية» بعدما اقتنصت حصة سوقية %19 بإجمالى بيع 3746 مركبة خلال تلك الفترة.

ويعود تفوق «ديزاير» فى اقتناص شريحة كبيرة من مبيعات سيارات الركوب، نظرًا لتزويدها بباقة متعددة من المواصفات والتجهيزات التى تلبى شريحة كبيرة من متطلبات المستهلكين لاسيما العامل السعرى التنافسى للفئات المطروحة منها محليًا.

أما المركز الثالث بقائمة مبيعات السيارات الأقتصادية» فكان من نصيب «سوزوكى سويفت» التى استطاعت أن تستحوذ على حصة سوقية قدرها %9.5 مسجلة نحو 1879 مركبة.

فى حين، صعدت «سوزوكى سياز» للمرتبة الرابعة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %6.8 محققة بيع 1340 سيارة، أعقبتها «لادا جرانتا» فى المركز الخامس، مستحوذة على حصة سوقية %6.7 بإجمالى بيع 1318 وحدة.

وحصدت «إم جى 5» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا فى شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B»، بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها %5.3 مسجلة بيع 1049 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» فى المركز السابع بحصة بلغت %4.4 بواقع 878 وحدة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «هيونداى I20» فى المرتبة الثامنة، مستحوذة على حصة سوقية %2.7 بإجمالى بيع 525 مركبة خلال تلك الفترة.

وتمكنت «رينو لوجان» من اقتناص المرتبة التاسعة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %2.6 بإجمالى بيع 518 مركبة خلال تلك الفترة

وتمركزت «هيونداى أكسنت RB» فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %2.4 بنحو 467 سيارة، أعقبتها «رينو ستيب واي» فى المركز الحادى عشر، بحصة بلغت %2.1 بواقع 414 مركبة.

وحصدت «أوبل كورسا» فى المرتبة الثانية عشرة بحصة سوقية %1.9 محققة بيع 382 سيارة، تلتها «بيجو 301» فى المركز الثالث عشر، بحصة بلغت %1.9 بواقع 371 مركبة.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية، البالغة نحو %4.6 مركبة، على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالى.

.. و«بيجو 508» تتربع على عرش «السيدان متوسطة الحجم»

تربعت «بيجو 508» على عرش مبيعات سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %75.1 إذ تمكنت من بيع 461 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، صعدت «شيفروليه ماليبو» للمرتبة الثانية، مسجلة حصة سوقية %11.6 بإجمالى بيع 71 مركبة، تلتها «ألفا روميو جوليا» ثالثًا، بحصة بلغت %3.7 بنحو 23 سيارة.

وحلت «بريليانس H530» فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية %3.3 محققة بيع 20 مركبة، أعقبتها «فورد فيوجن» خامسًا بحصة بلغت 2.8% بواقع 17 سيارة.

ووفقًا لـ«أميك»، ظهرت «هوندا أكورد» فى المرتبة السادسة بقائمة سيارات الركوب السيدان المتوسطة الحجم «Car-D» الأكثر مبيعًا فى مصر، بعدما اقتنصت حصة سوقية %1.8 بإجمالى نحو 11 مركبة، تلتها «تويوتا كامري» فى المركز السابع بحصة قدرها %1.8 مسجلة بيع 11 وحدة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

بإجمالى 4816 مركبة..«فيات تيبو» تحتفظ بصدارة «المتوسطة»

احتفظت «فيات تيبو» بصدارة مبيعات مبيعات سيارات الركوب المنتمية لفئة الطرازات المتوسطة الحجم «Car-C» فى مصر – للشهر الرابع على التوالي- بعدما استحوذت على حصة سوقية %22.2 بإجمالى نحو 4816 مركبة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية %18.2 بواقع 3946 سيارة، تلتها «شيرى أريزو 5» ثالثًا بحصة قدرها %12.3 مسجلة بيع 2672 مركبة.

وجاءت «بى واى دى F3» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %7.5 مسجلة بيع 1630 مركبة، فيما صعدت «هيونداى إلنترا CN7» خامسًا بحصة بلغت 7% بواقع 1517 سيارة.

وحلت «كيا جراند سيراتو» فى المرتبة السادسة بقائمة مبيعات سيارات الركوب “المتوسطة Car-C”، مسجلة حصة سوقية %6.5 بعدما تمكنت من بيع وتسليم 1401 مركبة، فيما تراجعت «رينو ميجان» سابعًا بحصة بلغت %5.5 بنحو 1192 سيارة.

وحافظت «إم جى 6» على تمركزها فى المرتبة الثامنة، بحصة سوقية 5.4%، محققة بيع 1167 سيارة، أعقبتها «نيسان سنترا» تاسعًا بحصة بلغت %4.3 بنحو 938 مركبة.

وظهرت «شيفروليه أوبترا» فى المرتبة العاشرة، بعدما استحوذت على حصة سوقية %4.2 بعدما حققت بيع 906 سيارات، تلتها «فورد فوكاس» فى المركز الحادى عشر، بحصة بلغت %2.3 بإجمالى نحو 491 وحدة.

وحصدت «هيونداى إلنترا HD» المرتبة الثانية عشرة، بحصة سوقية %2 بإجمالى بيع 438 مركبة، تلتها «كيا سيراتو» فى المركز الثالث عشر، بحصة بلغت %1.2 بنحو 250 سيارة.

وجاءت «هيونداى أكسنت HCI» فى المرتبة الرابعة عشرة، مسجلة حصة سوقية %0.7 محققة بيع 141 مركبة، تلتها «شانجان إيادو» فى المركز الخامس عشر بحصة قدرها %0.6 مسجلة نحو 139 سيارة خلال أول 4 أشهر من العام الحالى.