«سوزوكى» تتصدر مبيعات السيارات الملاكى فى مصر

اعتلت العلامة اليابانية «سوزوكى» صدارة مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى مصر بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات أعمال القطاع بنسبة بلغت %12.7 بإجمالى بيع 7040 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» جاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %11.7 بنحو 6500 سيارة، تلتها «شيرى» للمركز الثالث بحصة قدرها %10.5 بواقع 5826 مركبة.

واقتنصت العلامة الإيطالية «فيات» المرتبة الرابعة بعدما استحوذت على حصة سوقية %8.7 بإجمالى بيع 4829 سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بحصة قدرها %8.4 بإجمالى بيع 4681 مركبة.

فيما تراجعت «كيا» للمرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكى» مسجلة حصة سوقية %8.4 بنحو 4676 مركبة، تلتها «هيونداى» فى المركز السابع بحصة قدرها %7.8 بواقع 4320 وحدة.

وحلت «إم جى» فى المرتبة الثامنة بحصة سوقية %6.9 بعدما حققت بيع 3823 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز التاسع بحصة بلغت %4.4 مسجلة نحو 2417 مركبة.

فى حين حافظت «رينو» على تمركزها فى المرتبة العاشرة بحصة سوقية %3.8 بإجمالى بيع 2091 وحدة، أعقبتها «أوبل» فى المركز الحادى عشر بحصة بلغت %2.7 بواقع 1496سيارة.

واحتلت العلامة الفرنسية «ستروين» المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات «الملاكى» فى مصر مسجلة حصة سوقية %2.3 بعدما تمكنت من تسويق وبيع 1302 مركبة، أعقبتها «بى واى دى» فى المركز الثالث عشر بحصة بلغت %2.3 مسجلة نحو 1297 مركبة خلال تلك الفترة.

فيما استحوذت باقى العلامات التجارية الأخرى على حصة سوقية %9.4 مسجلة بيع 5234 سيارة داخل السوق المحلية خلال الربع الأول من العام الحالى.