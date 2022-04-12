تصدرت العلامة اليابانية «سوزوكى» قوائم تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال شهر مارس الماضى، بعدما تمكنت من تسجيل 3107 مركبات فى مختلف وحدات المرور.

وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور، جاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر مسجلة نحو 2606 سيارات.

فى المقابل، صعدت «شيري» للمرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 2233 سيارة، تلتها «كيا» فى المركز الرابع بنحو 1922 وحدة.

وحصدت «هيونداي» المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 1910 مركبات، أعقبتها «تويوتا» فى المركز السادس بواقع 1796 سيارة.

وحلت «فيات» فى المرتبة السابعة بقائمة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1535 مركبة خلال تلك الفترة.

فى حين اقتنصت «رينو» المرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 1049 مركبة، تلتها «إم جي» فى المركز التاسع بنحو 1515 وحدة.

وحصدت «بيجو» المرتبة العاشرة بترخيص 1001 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الحادى عشر بإجمالى نحو 898 مركبة.

وتمركزت «سكودا» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 816 مركبة، أعقبتها «مرسيدس» فى المركز الثالث عشر بإجمالى 814 سيارة.

فى حين، صعدت «أوبل» للمرتبة الرابعة عشرة بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» بإجمالى نحو 762 مركبة، تلتها «ستروين» فى المركز الخامس عشر بواقع 537 وحدة.

وتمركزت «جيتور» للمرتبة السادسة عشر بعدما تمكنت من تسجيل 509 سيارات، أعقبتها «بى واى دي» فى المركز السابع عشر بنحو 453 مركبة.

وحلت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الثامنة عشر بإجمالى ترخيص 357 سيارة، تلتها «جيب» فى المركز التاسع عشر مسجلة نحو 352 مركبة.

وظهرت «سيات» فى المرتبة العشرون بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 301 مركبة خلال الشهر الماضى.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكي» المرخصة فى مصر نحو 26 ألفًا و895 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

..و«فيات» على قمة «الأوروبية».. و«كيا» تقود الكورية

فيات تيبو

اعتلت العلامة الإيطالية «فيات» صدارة قوائم تراخيص السيارات الأوروبية فى مصر – للشهر الثانى على التوالى – بعدما تمكنت من تسجيل 1535 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت العلامة التجارية «رينو» فى المرتبة الثانية بقوائم تراخيص السيارات الأوروبية بإجمالى نحو 1049 سيارة، تلتها «بيجو» فى المركز الثالث بواقع 1001 مركبة.

فى المقابل، صعدت «سكودا» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 816 سيارة، تلتها «مرسيدس» فى المركز الخامس بواقع 814 سيارة.

وظهرت «أوبل» فى المرتبة السادسة بقائمة العلامات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» مسجلة نحو 762 وحدة، تلتها «ستروين» فى المركز السابع بواقع 537 مركبة.

وحافظت «سيات» على تمركزها فى المرتبة الثامنة بإجمالى ترخيص 301 سيارة، تلتها «لادا» فى المركز التاسع بنحو 230 مركبة.

وحلت العلامة الألمانية «أودي» فى المرتبة العاشرة بترخيص 152 مركبة، أعقبتها «DS الفرنسية» فى المركز الحادى عشر بواقع 102 سيارة.

وجاءت العلامة السويدية «فولفو» فى المرتبة الثانية عشرة بعدما تمكنت من تسجيل 90 سيارة، أعقبتها «فولكس فاجن» فى المركز الثالث عشر بواقع 61 مركبة.

واحتلت العلامة التجارية «رينج روفر» المرتبة الرابعة عشرة بإجمالى ترخيص 49 سيارة، تبعتها «بورش » فى المركز الخامس عشر بواقع 31 مركبة.

وحلت «ألفا روميو» فى المرتبة السادسة عشرة بقائمة الماركات الأوروبية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 22 مركبة خلال الشهر الماضى.

«سوزوكي» تحتفظ بصدارة تراخيص المركبات اليابانية فى مصر

احتفظت العلامة التجارية «سوزوكي» بصدارة تراخيص السيارات اليابانية فى مصر – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 3107 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

‏‎وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 2606 سيارات، أعقبتها «تويوتا» فى المركز الثالث مسجلة نحو 1796 مركبة خلال تلك الفترة.

‏‎وتمركزت «ميتسوبيشي» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من ترخيص 357 مركبات، أعقبتها «هوندا» فى المركز الخامس بواقع 70 سيارة.

‏‎وحلت «سوبارو» فى المرتبة السادسة بقوائم تراخيص السيارات اليابانية المنشأ بوحدات المرور مسجلة نحو 3 مركبات فى مختلف خلال الشهر الماضى.

«شيري» تقود صدارة تراخيص السيارات الصينية

قادت العلامة الصينية «شيري» صدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر – للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل 2233 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

‏‎وحلت «إم جي» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 1515 مركبة، فيما صعدت «جيتور» للمركز الثالث بنحو 509 مركبات.

فى حين تراجعت «بى واى دي» للمرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل 453 سيارة، أعقبتها «جاك» فى المركز الخامس بواقع 243 سيارة.

وظهرت «دونج فينج DFSK» فى المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر ترخيصًا بوحدات المرور مسجلة نحو 224 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وصعدت «شانجان» للمرتبة السابعة بإجمالى ترخيص 206 مركبات، تلتها «هافال» فى المركز السابع بواقع 195 سيارة.

وحصدت «بايك» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل 185 مركبة، أعقبتها «جيلي» فى المركز التاسع بواقع 105 سيارات خلال الشهر الماضى.

«كيا» تنفرد بقيادة تراخيص الطرازات الكورية

قادت «كيا» صدارة العلامات الكورية الأكثر ترخيصًا للسيارات فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 1922 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

وجاءت «هيونداي» فى المرتبة الثانية بإجمالى نحو 1910 مركبة، تبعتها «سانج يونج» فى المركز الثالث مسجلة نحو سيارتين فقط خلال تلك الفترة.

‏‎على الجانب الآخر، احتفظت العلامة التجارية «شيفروليه» بصدارة قوائم تراخيص السيارات الأمريكية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 898 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «جيب» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 352 مركبة، وتلتها «فورد» فى المركز الثالث بواقع 169 سيارة خلال الشهر الماضى.

«مرسيدس» تقتنص %62.7 من تراخيص الطرازات الفاخرة

مرسيدس إى 200

بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب «الفاخرة» المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 1299 مركبة خلال شهر مارس الماضى.

رصدت «المال» أعداد الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة الإدارة العامة للمرور.

حافظت «مرسيدس» على تصدرها قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب «الفاخرة» فى مصر – للشهر الثالث على التوالي- بعدما اقتنصت حصة سوقية %62.7 بإجمالى نحو 814 مركبة.

وجاءت «أودي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %11.7 مسجلة نحو 152 سيارة، تلتها «DS الفرنسية» فى المركز الثالث بحصة قدرها %7.9 بواقع 102 مركبة.

وحلت «فولفو» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %6.9 بإجمالى تراخيص 90 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

وحصدت العلامة الألمانية «رينج روفر» المرتبة الخامسة بحصة سوقية %3.8 بعدما تمكنت من ترخيص 49 مركبة، أعقبتها «بورش» فى المركز السادس بحصة بلغت %2.4 بنحو 31 مركبة.

وظهرت «ألفا روميو» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %1.7 بإجمالى ترخيص 22 مركبة، تلتها «بى ام دابليو» فى المركز الثامن بحصة بلغت %1 بواقع 14 مركبة.

وحلت «جاكوار» فى المرتبة التاسعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة فى مصر بعدما اقتنصت حصة سوقية %0.5 بإجمالى ترخيص 7 مركبات فقط خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %1.4 على العلامات التجارية الأخرى للسيارات الفاخرة بإجمالى نحو 18 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، أرجع علاء بكري، أحد مستوردى السيارات، هيمنة «مرسيدس» على النسبة الأكبر من تراخيص الطرازات الفاخرة إلى السياسات التسويقية التى تتبعها الشركة الأم التى تلزم جميع موزعيها فى مختلف دول العالم بتقديم حقوق الضمان وتوفير قطع الغيار لجميع طرازاتها المباعة لعملائها دون تمييز، قائلًا: “أى عميل يقوم بشراء سيارة مرسيدس سواء من موزع معتمد أو مستورد يستفاد بجميع حقوق الضمان داخل مراكز الصيانة المعتمدة”.

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الفاخرة بوحدات المرور خلال مارس الماضى

العلامة التجارية عدد السيارات المرخصة الحصة السوقية% مرسيدس 814 62.7 أودي 152 11.7 DS 102 7.9 فولفو 90 6.9 رينج روفر 49 3.8 بورش 31 2.4 ألفا روميو 22 1.7 بي ام دبليو 14 1 جاكوار 7 0.5 أخرى 18 1.4

..وتسجيل 10.5 ألف مركبة تعمل بالوقود المزدوج «غاز – بنزين»

نيسان صني

بلغ إجمالى عدد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعى» نحو 10 آلاف و578 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة بوحدات المرور وفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال تلك الفترة؛ حيث بلغ إجمالى عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعى نحو 28 مركبة.

وسجل إجمالى السيارات المرخصة بأنظمة تشغيل الوقود «بنزين» نحو 327 ألفًا و293 سيارات، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 49 مركبة خلال تلك الفترة.

وبلغ أعداد المركبات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود «السولار» نحو 111 ألفًا و286 سيارة، مقابل 10 مركبات من الفئات الاقتصادية العاملة بالوقود المزدوج «السولار / غاز طبيعى».

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات المستعملة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 397 ألفًا و17 مركبة.

فى المقابل، قدرت أعداد المركبات الجديدة «الزيرو» بمختلف فئاتها “الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات” بنحو 53 ألفًا و561 مركبة خلال الشهر الماضى.

تتصدرها «فولكس فاجن» و«تسلا».. ترخيص429 سيارة كهربائية خلال 9 أشهر

السيارات الكهربائية من فولكس واجن

بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 429 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الـ9 أشهر الماضية.

ورصدت «المال» ترتيب الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضى؛ وذلك استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت العلامة الألمانية «فولكس فاجن» قوائم تراخيص المركبات الكهربائية فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 128 مركبة فى مختلف وحدات المرور.

وجاءت «تسلا» فى المرتبة الثانية بإجمالى ترخيص 39 سيارة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الثالث بواقع 26 مركبة.

وحلت «بى ام دابليو» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للمركبات الكهربائية بمختلف أنواعها بعدما تمكنت من تسجيل نحو 23 مركبة بوحدات المرور، تلتها «بى واى دي» فى المركز الخامس مسجلة ترخيص 19 سيارة.

وتمركزت «هيونداي» و«فوتون» و«فيات» فى المرتبة السادسة والسابعة والثامنة – على التوالى- مسجلة نحو 16 مركبة لكل منهم خلال تلك الفترة.

فيما حصدت «بورش» و«كيا» المرتبة التاسعة والعاشرة – على التوالى – مسجلتا نحو 13 سيارة لكل منهما.

واحتلت «كيا» و«تويوتا» المرتبة الحادية عشرة والثانية عشرة- على التوالي- مسجلتا نحو 11 مركبة لكل منهما خلال تلك الفترة.

وظهرت «تويوتا» المرتبة الثالثة عشرة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات الكهربائية فى مصر مسجلة نحو 12 مركبة بوحدات المرور.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بلغ إجمالى عدد المركبات الكهربائية المرخصة من الماركات التجارية الأخرى نحو 86 مركبات بمختلف وحدات المرور خلال الفترة من شهر يوليو حتى نهاية مارس الماضى.

بإجمالى 275 مركبة.. «كينج لونج» تقود قطاع «الميكروباص»

بلغ إجمالى عدد مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» المرخصة فى مصر، نحو 973 سيارة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر مارس الماضى.

رصدت «المال» أعداد الميكروباصات المرخصة من مختلف العلامات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية خلال تلك الفترة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للمرور.

ميكروباص كينج لونج

احتفظت العلامة الصينية «كينج لونج» بصدارة قوائم تراخيص مركبات النقل الجماعى “الميكروباص” فى مصر – للشهر الثانى على التوالى- بعدما استحوذت على الحصة السوقية الأكبر من إجمالى تراخيص تلك الفئة من المركبات بنسبة بلغت %28.3 مسجلة نحو 275 مركبة خلال الشهر الماضى.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية مسجلة حصة سوقية %27.3 بإجمالى ترخيص 266 ميكروباص، تلتها «جولدن دراجون» فى المركز الثالث بحصة بلغت %26 بواقع 252 مركبة.

وحصدت العلامة الصينية «زميكس» المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى “الميكروباص” فى مصر بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %10 بإجمالى نحو 97 مركبة.

فيما صعدت «فوتون» للمرتبة الخامسة بعدما ارتفعت حصتها السوقية إلى %5 بإجمالى ترخيص 49 مركبة، أعقبتها «جوى لونج» فى المركز السادس بحصة بلغت %2 بواقع 20 ميكروباص.

وظهرت «جينباي» فى المرتبة السابعة بحصة سوقية %1 بعدما تمكنت من تسجيل نحو 10 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقى الحصص السوقية البالغة %0.4 على الماركات التجارية الأخرى بإجمالى ترخيص نحو 4 ميكروباصات فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

من جهته، توقع أحمد حاتم، مدير العلامة التجارية «جولدن دراجون» بالمجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب» فى مصر، زيادة مبيعات مركبات النقل الجماعى “الميكروباص” تزامنًا مع اتساع البرنامج التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات القديمة واستبدالها بفئات تعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حاتم أن المجموعة تقوم حاليًا بالإجراءات النهائية الخاصة بمشروع إنتاج ميكروباصات «جولدن دراجون» محليًا بمصانع «أبو الفتوح للسيارات» وذلك بهدف إدارجها ضمن مبادرة الاحلال خلال الأسابيع المقبلة.

كان الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى لمبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، قال فى تصريحات سابقة، إن الفترة الماضية شهدت تقدم عدد من الشركات المحلية لضم طرازاتها ضمن المركبات المشاركة فى المبادرة. موضحا أن بعض الجهات المختصة ومن بينها وزارتى “التجارة والصناعة، والبترول” تقومان حاليًا بفحص ودراسة جميع تلك الطلبات بهدف التأكد من مطابقة جميع المواصفات الخاصة بإنتاج وتجهيز المركبات وفقًا للاشتراطات المعتمدة.

كانت الحكومة المصرية أعلنت فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة واستبدالها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، بإحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

حصص العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص» خلال مارس الماضى: