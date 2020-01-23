سوزوكى ألتو فى صدارة «المينى»

تصدرت سوزوكى ألتو قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعًا ضمن فئة السيارات المينى Car – A، طبقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

واستحوذت ألتو على %62.8 من مبيعات السيارات المينى البالغة 666 وحدة، خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2019. وتأتى صدارة ألتو رغم انكماش مبيعاتها من 487 سيارة خلال أول 11 شهرًا من 2018 إلى 418 وحدة خلال الفترة المقابلة من عام 2019، بتراجع 69 وحدة، بنسبة هبوط %14.2.

وجاءت هيونداى i10 فى المركز الثانى بقائمة الطرازات الملاكى المينى الأكثر مبيعًا فى مصر، بحصة سوقية %32.4 خلال أول 11 شهرًا من العام السابق.

وارتفعت مبيعات السيارة من 216 وحدة حتى نهاية نوفمبر 2019، مقابل 164 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة 52 وحدة، بنسبة %32، يُذكر أن المبيعات الإجمالية للسيارة بلغت 173 وحدة خلال عام 2018 كاملًا.

أما فيات 500 فاستحوذت على نسبة %4.7 من مبيعات السيارات المينى محتلة المركز الثالث. وسجلت مبيعات فيات 500 عدد 31 وحدة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام السابق، مقابل 12 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وجاءت هيونداى جراند i10 فى المركز الرابع بنسبة %0.2 ولم تسجل سوى وحدة واحدة فقط خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام السابق، فى حين كانت مبيعاتها 14 وحدة خلال 2018.

جديرٌ بالذكر أن مبيعات السيارات الملاكى بلغت 112.9 ألف وحدة، خلال الشهور الـ11 الأولى من العام السابق، مقابل 123.5 ألف وحدة خلال الفترة نفسها من 2018؛ بتراجع يقدر بنحو 10.6 ألف سيارة، بنسبة هبوط قُدرت بنحو %9.

وتأثرت المبيعات خلال العام السابق بحملات مقاطعة الشراء التى دشّنها ناشطون وإعلاميون ومستهلكون للضغط على الشركات لخفض الأسعار، خاصة بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، مطلع العام السابق، والتى دشن وكلاء على إثرها حملة تخفيضات سعرية لم تُرضِ المقاطعين.

ومع بداية العام الحالى دخلت السيارات تركية المنشأ مرحلة الإعفاءات الجمركية الكاملة أيضًا، ما أدّى لتخفيضات سعرية طالت العديد من الطرازات، لكن شركات تؤكد تباطؤ المبيعات انتظارًا لمزيد من التخفيضات.