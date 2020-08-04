سيـــاســة

سوريا : صواريخ «العدو الإسرائيلي» استهدفت بعض نقاطنا العسكرية

خلفت خسائر مادية
المال - خاص 2:00 ص, الثلاثاء, 4 أغسطس 20 2:00 ص, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

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أعلنت سوريا عن استهداف صواريخ إسرائيلية لبعض النقاط العسكرية، مشيرة لوجود خسائر مادية.

وبحسب ما نقلته سبوتينك الروسية، عن وكالة الأنباء السورية “سانا”، قال مصدر عسكري سوري: “في تمام الساعة 10:40 من مساء الاثنين قامت حوامات العدو الإسرائيلي بإطلاق رشقات من الصواريخ على بعض نقاطنا على الحد الأمامي باتجاه القنيطرة اقتصرت الخسائر على الماديات”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، شن مقاتلات إسرائيلية هجوما على أهداف عسكرية في سوريا.

وأشار إلى أن الضربات جاءت “ردا على محاولة من عناصر معادية لزرع قنبلة على السياج الحدودي”..

وفي نفس السياق، أكد مصدر أمني سوري رفيع في تصريح خاص لمراسل “سبوتنيك” أن: “دفاعاتنا الجوية تصدت لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة الشمالي”.

وأضاف المصدر: “قامت مروحيات إسرائيلية بإطلاق صواريخ من سماء الجولان السوري المحتل باتجاه مواقعنا العسكرية في بلدة القحطانية بريف القنيطرة وتم التعامل مع الصواريخ المعادية وإسقاط معظمها”.

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بقلم المال - خاص

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