سوريا تتعادل مع استراليا وتحافظ على حلم المونديال

سكاي نيوز عربيةانتهت المباراة التي جمعت، اليوم الخميس، المنتخب السوري بنظيره الاسترالي في ذَهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي 1- 1.وتقدم روبي كروز بهدف لاستراليا بعدما تابع تسديدة ماثيو ليكي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، وأدرك عمر السومة التعادل لسوري

سكاي نيوز عربية

انتهت المباراة التي جمعت، اليوم الخميس، المنتخب السوري بنظيره الاسترالي في ذَهاب الملحق الآسيوي لتصفيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي 1- 1.

وتقدم روبي كروز بهدف لاستراليا بعدما تابع تسديدة ماثيو ليكي قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، وأدرك عمر السومة التعادل لسوريا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء احتسبت له بعدما تعرّض لخطأ أثناء محاولة بضربة رأس من مدى قريب.





وتستضيف استراليا، التي تحلم بالتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، مباراة إياب الملحق، يوم الثلاثاء المقبل.

واختارت سوريا، التي لم تتأهل من قبل لكأس العالم، خوض هذا اللقاء في ماليزيا بسبب منعها من استضافة مباريات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد منذ سنوات.

وسيتأهل الفائز لمواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) في مواجهة فاصلة على بطاقة الظهور في روسيا، العام المقبل.