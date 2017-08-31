سورى على عرفات : اللهم انتقم من الظالمين والحجاج : آمين

خالد بدر الدين تدفق في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وقبل بزوغ الفجر الآلاف على جبل الرحمة في منتصف منطقة عرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبة الوداع من فوقه قبل نحو 1400 عام، يتلمسون عطر حامل آخر رسالات السماء ليصل إجمالى عدد الحجاج هذا العام إلى أكثر من 1.97 مليون مسلم لأداء مناسك الحج التي تس

خالد بدر الدين

تدفق في الساعات الأولى من اليوم الخميس، وقبل بزوغ الفجر الآلاف على جبل الرحمة في منتصف منطقة عرفات، حيث ألقى النبي محمد خطبة الوداع من فوقه قبل نحو 1400 عام، يتلمسون عطر حامل آخر رسالات السماء ليصل إجمالى عدد الحجاج هذا العام إلى أكثر من 1.97 مليون مسلم لأداء مناسك الحج التي تستمر 5 أيام.

وذكرت وكالة رويترز أنه يوجد فوق الجبل الصخري الصغير شاخص ضخم (علامة) يشير إلى الموقع الذي ألقى منه النبي – صلعم – الخطبة في يوم عرفة أثناء حجته الأولى والأخيرة، وصلى الرجال والنساء الفجر ثم الظهر والعصر جمعا وقصرا على الجبل واتجهوا نحو القبلة رافعين أيديهم بالدعاء إلى السماء.

ويمكن رؤية وجوه من مختلف الأجناس والألوان تقف أو تجلس إلى جوار بعضها البعض في تضرع وخشوع فوق الجبل، وكان كثير من النساء والرجال يضعون أيديهم ورؤوسهم على الشاخص ويبكون عنده رغم تحذيرات وضعتها السلطات السعودية من أن هذه الأفعال تخالف صحيح الدين.

ووصل كثير من الرجال والنساء إلى الجبل منذ مساء أمس الأربعاء، ليحجزوا مكانا فوقه قبل اكتمال وصول الحجاج على صعيد عرفات قادمين من منطقة منى التي سيعودون لها في وقت متأخر من الليل بعد توقف لبضع ساعات في منطقة مزدلفة.

وجلس سوري مسن وسط مجموعة من مواطنيه يدعو بصوت مرتفع قائلا “اللهم انتقم من الظالمين… اللهم انتقم من كل ظالم” وكان المحيطون به يؤمنون خلفه بينما قالت السورية عوفة أحمد نجم ،التي جاءت مع عائلتها من منطقة قريبة من حمص : “شعور لا يوصف. الحمد لله الذي أطعمنا الحج الحمد لله وبندعي رب العالمين أن الله يحفظ سوريا ويحمي أهلها وترجع مثل ما كانت”. فى حين كانت إمرأة إندونيسية تجلس والدموع تنهمر من عينيها رافعة يديها إلى السماء وبالقرب منها تجلس نساء أفارقة يدعون أيضا .