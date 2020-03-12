«سورنتو» تزيح «فورتشنر» من صدارة الرياضية «SUV-D»

أزاحت كيا سورنتو نظيرتها تويوتا فورتشنر من صدارة فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D فى السوق المصرية، بعد استحواذ الأولى على حصة سوقية %46 من المبيعات الإجمالية لهذه الشريحة البالغة 152 وحدة خلال يناير الماضى.

احتلت تويوتا فورتشنر المركز الثانى بحصة سوقية %33.6 طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

يذكر أن صدارة فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم كانت لصالح طراز تويوتا فورتشنر حتى نهاية العام الماضى بحصة سوقية %42.6 من المبيعات الإجمالية البالغة 2017 وحدة، فيما كانت كيا سورنتو فى المركز الثالث بنسبة %22.

جاءت جيب جراند شيروكى فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية %14.5 بعد أن كانت فى المركز الثانى خلال العام السابق بحصة سوقية %29.5.

أما تويوتا برادو احتلت المرتبة الرابعة خلال ينايرالماضى، بعد استحواذها على %5.3 من مبيعات الفئة، ما يعنى احتفاظ السيارة اليابانية بنفس مركزها الذى احتلته خلال العام السابق بحصة سوقية %5.8.

يذكر أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سى سى شهدت انكماشا فى المبيعات بنسبة %16 خلال يناير الماضى، ببيعها 1657وحدة فقط مقابل 1965 خلال يناير 2019؛ بانخفاض قدره 308 وحدات.

فى حين ارتفعت الطرازات الرياضية أعلى من 2000 سى سى بنسبة %8 مسجلة 260 وحدة مقابل 240 وحدة، بارتفاع قدره 20 سيارة.

كما تحسن أداء السيارات الملاكى بمختلف أنواعها خلال يناير الماضى بنسبة %10 لتصل مبيعاتها إلى 8747 وحدة مقابل 7947 وحدة فى يناير 2019 بارتفاع قدره 800 وحدة؛ مع العلم أن هذه الأرقام مستقاة من وكلاء العلامات التجارية المختلفة المشتركة فى مجلس معلومات سوق السيارات أميك والتى تفصح عن بيانات مبيعاتها. أحمد شوقى