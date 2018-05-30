سوركوش: يجب السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في بيئة مناسبة

سمر السيد:طالب السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، بضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل فى بيئة تمكنها من أداء دورها، مشيرًا إلى أهمية المجتمع المدني والذي يُعد مساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛قال السفير سوركوش، خلال حفل الإفطار السنوي لوفد الاتحاد ال

سمر السيد:

طالب السفير إيفان سوركوش؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، بضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل فى بيئة تمكنها من أداء دورها، مشيرًا إلى أهمية المجتمع المدني والذي يُعد مساهما رئيسيا في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛

قال السفير سوركوش، خلال حفل الإفطار السنوي لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن حماية ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون هي المبادئ التي توجه العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الاتحاد يدعم هذه المبادئ ويدافع عنها في إطار الشراكة مع مصر، كما يفعل مع كافة دول الجوار والشركاء حول العالم.

وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق المساءلة في ظل انعدام الشفافية، كما أن صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها بنجاح تتطلب إتاحة الإطلاع على المعلومات والإعلام الحر الذي يقدم تقارير للمجتمع عن مختلف القضايا.

وتابع: “نحن نعتقد أن المجتمع المدني هو شريك رئيسي في الدفع بتنفيذ خطط الإصلاح والتنمية المستدامة في مصر. هذه الآراء مبنية على قيم عالمية، ونحن نناقشها دوما مع نظرائنا المصريين في إطار أولويات الشراكة التي اتفقنا عليها سويا والتي تم إقرارها عام 2017″، مجددًا التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في معالجة أي تحديات.