سوديك وڤودافون تُطلقان خدمة SODIC GoSmart‎

المال– خاص:وقعت شركة ڤودافون مصر اتفاقية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لإطلاق خدمة جديدة هي "SODIC GoSmart "، وذلك بدعم من "Vodafone Ready Compound ".وتعد الخدمة الجديدة التي تُطلقها ڤودافون هي إحدى خدمات Ready Business التي تهدف لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة لقطاعات

المال– خاص:

وقعت شركة ڤودافون مصر اتفاقية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” لإطلاق خدمة جديدة هي “SODIC GoSmart “، وذلك بدعم من “Vodafone Ready Compound “.

وتعد الخدمة الجديدة التي تُطلقها ڤودافون هي إحدى خدمات Ready Business التي تهدف لتقديم حلول تكنولوجية متكاملة لقطاعات مختلفة بما يساعد الشركات على تطوير أعمالها وتقديم نوعية مبتكرة من الخدمات اعتماداً على تكنولوجيا المعلومات وإنترنت الأشياء.

تمثل الشراكة بين سوديك وڤودافون نقطة تحول في منظومة الخدمات المقدمة لقاطني مشروعات سوديك، من خلال توفير العديد من الخدمات للمشتركين، منها الإنترنت ذو السرعات والتعريفات المختلفة لتناسب الجميع ونظام كاميرات للحماية داخل وخارج المنازل، ونظام التحكم الذكي في المنازل والأجهزة المنزلية من خلال أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار إلى خدمات.

وتقدم ڤودافون الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق (أنا ڤودافون) أو من خلال مندوب ڤودافون الذي سيكون متواجد بشكل دائم في سوديك بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع.

جاء الإعلان عن الشراكة خلال مراسم التوقيع التي أقامتها سوديك في مقرها بمدينة السادس من أكتوبر بحضور المهندس ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك وستيفانو جاستاوت-الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر وعدد من قيادات الشركتين.

وصرح ماجد شريف العضو المنتدب لشركة “سوديك” أن إطلاق خدمة SODIC GoSmart جاءت ضمن خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في حياة قاطني مشروعاتها والوصول لمستوى معيشي متميز. وتتميز سوديك بجودة تنفيذ مشروعاتها التي تواكب أعلى المعايير في التطوير والبناء حيث قامت سوديك بإنشاء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة في كل مشروعاتها قادرة على استيعاب وتقديم أحدث الحلول والمنتجات التكنولوجية لتلبية كافة تطلعات عملاء سوديك.

وقال ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر أن خدمة “Ready Compound” الجديدة تأتي في إطار حرص ڤودافون مصر على مواكبة التطورات الدائمة في مجال التكنولوجيا والإنترنت وخدمات الاتصال، وإظهار مرونة عالية في سوق دائم التغير والتطور من خلال تقديم أحدث تكنولوجيا الاتصالات وحلولها المختلفة لخدمة شرائح جديدة من العملاء، ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات ڤودافون المختلفة، مضيفًا أنّ قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات الاقتصادية تنافسية وقوة، حيث يساهم بنسبة 10.5% في الناتج المحلي، صعوداً من 9% في عام 2013 كما يُسلّم المطورون العقاريون في مصر من 10-15 ألف وحدة سنويا.