«سوديك» و«موبيكا» تطرحان مفهوما مبتكرا لإيجار المساحات المكتبية الصغيرة والمتوسطة

يتيح استئجار المكاتب الجاهزة للاستخدام وبدء العمل على الفور دون الاحتياج لاستثمارات مبدئية، لينتقل العملاء للمكاتب الجديدة بسهولة ودون عناء

قدمت سوديك العقارية ، بالتعاون مع موبيكا العاملة فى مجال تصنيع الأثاث المكتبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مفهومًا جديدًا للمساحات المكتبية في السوق المصري.

يتضمن المفهوم الجديد Work-Plex تأجير المساحات المكتبية التي قامت سوديك بتطويرها وتشطيبها بعد فرشها بالكامل بأثاث موبيكا عالي الجودة. سيتيح هذا المفهوم استئجار المكاتب الجاهزة للاستخدام وبدأ العمل على الفور دون الاحتياج لإستثمارات مبدئية، لينتقل العملاء للمكاتب الجديدة بسهولة ودون عناء .

ويأتي المفهوم الجديد مناسبًا لاحتياجات كل عميل، حيث يتيح حرية اختيار المساحات والتصميم الداخلي المناسب والمفضل لدى العميل. هذا وستلبي المساحات المكتبية المتنوعة وتصميمات الأثاث المكتبي العصرية والمبتكرة بأسعارها التنافسية احتياجات شريحة واسعة من الراغبين في مساحات مكتبية عملية.

وتعليقًا على الإطلاق المشترك، قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: “إن المفهوم الجديد للمساحات المكتبية المطروح يأتي ضمن ما تقدمه سوديك من مفاهيم ومنتجات مبتكرة قي السوق المصري بما يتماشى مع استراتيجيتنا التي تركز في المقام الأول على احتياجات العملاء” .

ومن جانبه أبدى محمد فاروق عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة موبيكا حماسته للعمل مع سوديك على هذا المفهوم الجديد الذي يلبي احتياجات عملائنا وعملاء سوديك على حد سواء من خلال منتج مبتكر متكامل وغاية فى العملية”.

ستُقدم الحلول المكتبية الجديدة لأول مرة في مجمع أعمال The Portalفي سوديك ويست، على أن يتم تعميم هذا المفهوم في كافة مشروعات سوديك التجارية في مرحلة لاحقة.

يتميز مجمع أعمال The Portalبموقعه المثالي في قلب سوديك ويست، وتحيط به متاجر التجزئة والمنشآت الترفيهية والتجارية المتميزة. يضم The Portal أكثر من 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الراقية ومتاجر للتجزئة مقامة بالدور الأرضي.

من ناحية أخرى، تُعد موبيكا من الشركات ذات المسئولية المحدودة، وتأسست عام 1979 بهدف تطوير صناعة الأثاث المكتبي في مصر، ومنذ ذلك الحين نجحت الشركة في تعزيز هذا الهدف، من أجل دعم العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم في مجال التصميمات المكتبية الداخلية والخارجية