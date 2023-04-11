«سوديك» و«جمعية تواصُل» تحتفلان بمرور 10 سنوات على شراكتهما في التعليم والتنمية المجتمعية

تحتفل سوديك بمرور 10 سنوات من الدعم والاستثمار في التعليم والتنمية المجتمعية بمنطقة اسطبل عنتر في عزبة خير الله، من خلال شراكتها الممتدة مع جمعية تواصُل مصر.



ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة اليوم، دعمّت سوديك جمعية تواصُل على مدار أكثر من 10 سنوات في تشغيل المدرسة المجتمعية للأطفال المتسربين من التعليم، وتطبيق منهج متكامل للتنمية المجتمعية الشاملة باسطبل عنتر.



وتمكنت سوديك على مدار السنوات العشر الأخيرة من التأثير في حياة أكثر من 650 مستفيد من أهالي عزبة خير الله من طلبة وغيرهم من أهالي المنطقة، فضلاً عن تغطية مصروفات تشغيل وإدارة المدرسة المجتمعية.

كما ساهمت سوديك في شراء قطعة الأرض التي أقيمت عليها المدرسة الجديدة في عزبة خير الله على مساحة 1,050 متر مربع بقدرة استيعابية لأكثر من 500 طالب، وهي مجهزة بأحدث الوسائل والأدوات التعليمية والتدريبية طبقًا لمعايير المدارس الدولية.

وتقدم المدرسة خدمات متنوعة للطلاب، بما في ذلك الخدمات التعليمية، والتدريب المهني والفني، هذا بالإضافة لكونها مركز مجتمعي يقوم فيه سكان المنطقة بتصنيع المنتجات اليدوية التي تتولى تواصُل تسويقها وبيعها، موفرة لأهالي عزبة خير الله مصادر دخل جديدة.



وتعليقًا على الشراكة مع تواصُل، يقول أيمن عامر مدير عام سوديك: إنّ التأثير الواسع لهذه المدرسة يتجاوز الأطفال الذين تمكنوا من تحقيق ذاتهم بفضل البرنامج التدريبي والتعليمي القوي الذي توفره جمعية تواصل، مما ساهم في بناء شخصيتهم وثقتهم بأنفسهم.

وأضاف أن تأثير هذه المدرسة يمكن الشعور به في مجتمع عزبة خير الله بأكمله، من خلال خلق فرص عمل والتأثير االإيجابى علي ثقافة أهالي المنطقة.



وأوضح أن التعليم يمثل أحد أقوى وأهم منصات المسؤولية المجتمعية في سوديك، حيث يساهم في تحقيق استراتيجية سوديك، تفتخر سوديك منذ نشأتها بدورها الفعال والمؤثر في المجتمع المصري والتي تؤثر من خلالها على حياة أكثر من 9،000 شخص سنوياً، من خلال سلسلة من مبادرات وبرامج التنمية المجتمعية.