«سوديك» و«الفنار» يحتفلان بخريجي «Seed Cycle» للمبادرات التعليمية

احتفلت سوديك والفنار بتخريج الدفعة الأولى من Seed Cycle للمبادرات التعليمية لعام 2022. وكرمت 5 مؤسسات تعليمية تمكنت من استكمال برنامج الفنار للتدريب المستدام للمؤسسات الاجتماعية (ASSET).

ضمت قائمة المؤسسات التعليمية الخمس كل من «Future Zone وMahrati وMakouk و Man AhyahaوSawaa» وهي المؤسسات التي وقع عليها الاختيار للإنضمام الى Seed Cycle للمبادرات التعليمية لعام 2022. وتم قبول المرشحين الخمسة في إطار الإجراءات التنافسية للمشاركة بالبرنامج، بالإضافة لجولة الترشح التي أقيمت أوائل 2022.

وعلى مدار أربعة أشهر، عملت مؤسسة الفنار مع كل مؤسسة من المؤسسات الاجتماعية الخمس على حدة، من أجل تقديم الدعم الملائم لاحتياجاتها، اعتمادًا على برنامج الفنار للتدريب المستدام للمؤسسات الاجتماعية (ASSET) بهدف تعزيز الأثر المجتمعي وصياغة نموذج أعمال متكامل خاص بكل مؤسسة، ووضع خطط للنمو والتوسع.

وقال ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: “نحن سعداء بتكريم المؤسسات التعليمية الاجتماعية الخمس على أدائهم المتميز خلال هذا البرنامج التدريبي. وأن برنامج Seed Cycle للمبادرات التعليمية يتوافق مع استراتيجية سوديك التي تركز جهودها على الاستثمار في التعليم بشكل رئيسي وتمكين المؤسسات الاجتماعية من تقديم تجربة تعليمية متطورة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري”.

تضيف ميرنا عطا الله-المدير التنفيذي لمؤسسة الفنار: “انطلاقًا من رؤية الفنار الهادفة لمساعدة الأطفال الأكثر احتياجًا في الحصول على فرص تعليمية عادلة تتيح لهم حياة كريمة ومنتجة، يشرفنا التعاون مع سوديك والمساهمة في دعم الجيل الجديد من المؤسسات الاجتماعية التي تسعى لإتاحة فرص التعلم للأطفال في مصر”

جدير بالذكر بأنّ سوديك ومؤسسة الفنار شركاء منذ عام 2009، حيث نجحا في تقديم المنح التمويلية والدعم الإداري للمؤسسات المجتمعية الطموحة في مصر، والتي تمكنت من تحسين مستوى معيشة لأكثر من 30000 شخص.

كما اكتسب Seed Cycle للمبادرات التعليمية الذي يُقام في مصر للمرة الأولى، مكانة ممتازة نظرًا لأنه موجه لأهداف محددة يتم تحقيقها من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة وتقديم الدعم الإداري لتطوير أسس التنمية المجتمعية وتحقيق تأثير اجتماعي مستدام.