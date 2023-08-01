«سوديك» و«الفنار» تطلقان مبادرة Seed Cycle 2023 للمؤسسات الاجتماعية البيئية

أعلنت شركة سوديك ومؤسسة الفنار إطلاق مبادرة Seed Cycle للمشروعات الاجتماعية البيئية لعام 2023، تهدف مبادرة هذا العام لاختيار المؤسسات الاجتماعية المبتكرة التي تواجه التحديات البيئية، وتوفر فرص عمل للسيدات والشباب الأكثر احتياجًا في المجتمع.

فعلى مدار ستة أشهر، مرت المؤسسات المشاركة بعدة مراحل للتقييم وعرض الأفكار، تليها أربعة أشهر أخرى من المشاركة في برنامج الفنار للتدريب المستدام للمؤسسات الاجتماعية (ASSET)، وعدد من ورش العمل. وبناءً على الأداء ونتائج التقييم تتأهل مؤسستان للحصول على تمويل طويل الأجل.

وبمناسبة إطلاق المبادرة، قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: “نحن سعداء بإطلاق هذه الدورة الجديدة من Seed Cycle، خاصة بعد النجاح الكبير للمبادرة التعليمية السابقة، بالتعاون مع مؤسسة الفنار.

يُعدّ هذا البرنامج من المبادرات المهمة لاختيار المؤسسات الاجتماعية التي تمتلك إمكانات حقيقية لإحداث تأثير فعلي للمجتمع، “إنّ شراكتنا المستمرة مع مؤسسة الفنار تتوافق مع قيمنا المؤسسية، والتزامنا بتمكين المشروعات الاجتماعية الأكثر جدارة”.

وأكدت ميرنا عطا الله، المديرة التنفيذية لمؤسسة الفنار: “إن التزام سوديك بدعم المؤسسات الاجتماعية الفريدة لإيجاد حلول حقيقية للمشكلات الاجتماعية والبيئية يعكس قيم سوديك الريادية والتزامها بدعم احتياجات المؤسسات الاجتماعية الجادة، وإيجاد سبل للتعامل مع التحديات التي تواجهها”.

جدير بالذكر أن شركة سوديك ومؤسسة الفنار شركاء في عدة برامج ومبادرات منذ عام 2009، حيث نجحتا في تقديم منح تمويلية ودعم إداري للمؤسسات الاجتماعية الطموح في مصر، والتي تمكنت من تحسين مستوى معيشة لأكثر من 30000 شخص لحينه.