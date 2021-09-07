سوديك و«التجاري الدولي» يوقّعان بروتوكول تعاون للتمويل العقاري

أعلنت سوديك توقيعها على بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي، لتقديم برامج للتمويل العقاري لعملائها، من خلال تقديم نظم سداد متنوعة للوحدات التي تم تسليمها طبقًا لأحكام وقواعد قانون التمويل العقاري المصري.

وبحسب البروتوكول، يتاح لعملاء سوديك فرصة شراء الوحدات الجاهزة للتسليم والمتاحة للبيع في مشروعات سوديك المختلفة على مدة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وشمل الاتفاق، وبحسب بيان لشركة سوديك، أنه يمكن لعملاء سوديك الحاليين الاستفادة من هذا البروتوكول عند عرض منازلهم للبيع، عن طريق منصة سوديك لإعادة بيع الوحدات والتي ستتيح نظم سداد ممتدة لمشتري وحدات العملاء الحاليين.

حضر مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، وعمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وأحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي وأعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة والبنك.

وقال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: “يسعدنا التعاون مع البنك التجاري الدولي، شريكنا الاستراتيجي الذي تجمعنا به علاقة ممتدة ويمتلك سجلًا حافلًا من النجاح والإنجازات في القطاع المصرفي.

وأكدإنّ هذا البروتوكول يأتي ضمن جهود سوديك لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، ومنها تقديم حلول تمويلية جديدة ومبتكرة تسهّل على عملاء الشركة الحاليين والجدد اتخاذ قرار شراء وحداتهم”.

ويضيف عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي معلقًا على البروتوكول بقوله: “يسعدنا دائمًا التعاون مع سوديك التي تُعد واحدة من أهم عملاء البنك.

وأضاف، أن بروتوكول التمويل العقاري الذي وقعناه اليوم يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة التعاون والعلاقات القوية التي تجمع بين سوديك والبنك التجاري الدولي، وسيتيح هذا البروتوكول للمشترين نظم سداد تصل إلى 20 عامًا كبديل للحلول التمويلية المتاحة أمامهم في السوق.

وأكد أن هذه الخطوة، تتوافق مع إستراتيجية البنك الهادفة لدعم السوق العقاري بشكل خاص، وتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري للمساهمة في تطوير هذا القطاع بشكل عام.

من جانبه، يقول أحمد عيسى، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي: “يسعدنا اليوم الإعلان عن هذا التعاون الهام بين البنك التجاري الدولي وسوديك، حيث يُعد البنك والشركة من الكيانات الرائدة في كل من القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري المصري.

وأضاف، الهدف الرئيسي من هذا التعاون الذي يستهدف كل فئات المجتمع المصري هو تحسين جودة المنتج المصرفي لتلبية احتياجات العملاء وتقديم باقة متكاملة من المزايا لهم، ومن خلال الجهود المشتركة للبنك والشركة، تم تصميم أفضل العروض التمويلية لتلبية هذه الاحتياجات، بما في ذلك قيمة القرض وفترة الأقساط والتسعير.

وأكد، أنه وبفضل الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك التجاري الدولي وسوديك، فإننا نعمل حاليًا على تطوير منتجات مالية متطورة تلبي متطلبات وتطلعات عملاء القطاع العقاري المصري.