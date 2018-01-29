سوديك: نتوقع تسليم أكثر من ألف وحدة خلال 2018

رجب عزالدين قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إنها تتوقع تسليم 1048 وحدة بقيمة إجمالية 3.9 مليار جنيه بكل مشروعات الشركة خلال 2018. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة تسير فى مخطط لاستثمار 4.1 مليار جنيه…

رجب عزالدين



قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إنها تتوقع تسليم 1048 وحدة بقيمة إجمالية 3.9 مليار جنيه بكل مشروعات الشركة خلال 2018.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة تسير فى مخطط لاستثمار 4.1 مليار جنيه تقريبًا من خلال مشروعات الشركة والشركات التابعة، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يشمل أقساط الأرض، بالإضافة إلى نصيب حصة المشاركة.

كما تتوقع الشركة تحقيق صافى تعاقدات مع العملاء فى حدود 8.7 مليار جنيه خلال العام الحالي، علما بأن تلك الأرقام تقديرية قابلة للتعديل طبقًا لحجم انجاز المشروعات وفقًا للبيان.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بنحو 57.8 مليار جنيه من مشروع سوديك بمدينة هليوبوليس الجديدة إيست خلال العشر سنوات القادمة، وفقًا لبيان صادر من الشركة ديسمبر الماضى.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 166 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المتنهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 108.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.