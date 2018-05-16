«سوديك»: معدلات ربحية استثنائية في الربع الأول

رجب عز الدينقالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" إن نتائج أعمالها عن الربع الأول شهدت معدلات ربحية استثنائية وتطورات كبيرة فى محفظة الأراضى.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن مشروعاتها حققت معدلات ربحية استثنائية خلال هذا الربع بنسبة 40%.وارتفع صافى الربح بنسبة 41% إلى 2

رجب عز الدين

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” إن نتائج أعمالها عن الربع الأول شهدت معدلات ربحية استثنائية وتطورات كبيرة فى محفظة الأراضى.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن مشروعاتها حققت معدلات ربحية استثنائية خلال هذا الربع بنسبة 40%.

وارتفع صافى الربح بنسبة 41% إلى 212 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل صافى ربح قدره 211.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال الفترة المذكورة إلى 512 مليون جنيه مقارنة بنحو 703 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وأكدت الشركة أن الشركة حققت إيرادات استثنائية خلال الربع الأول من العام الماضى نظرا لقيامها بتسليم 35% من وحدات العامل بأكمله.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 598.6 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 441.33 مليون جنيه في 2016.