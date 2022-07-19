سوديك : لسنا بصدد مراجعة سعر الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان والتعمير

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، إنها ليست بصدد مراجعة السعر الاسترشادى المقدم للاستحواذ على شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير.

جاء ذلك فى بيان مرسل من سوديك لإدارة البورصة المصرية الثلاثاء للرد على بعض ما ورد فى وسائل الإعلام حول مراجعتها لسعر الاستحواذ على مدينة نصر للإسكان بعد رفض مجلس إدارتها للسعر الاسترشادى.

وأكدت الشركة أنها ستفصح عن أى تطورات جديدة تطرأ على الموضوع فى حينها إعمالا لمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها فى البورصة المصرية.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك الحالى بين شركتين إماراتيتين (الدار العقارية -جاما ليمتد) تستحوذان على 85.5% من الأسهم بعد عملية استحواذ نفذت فى البورصة ديسمبر الماضى بقيمة إجمالية قدرها 6.1 مليار جنيه.

سوديك : عرض شراء مدينة نصر للإسكان يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وتلقّت مدينة نصر للإسكان للإسكان، فى (5 يوليو الحالي)، عرضا غير مُلزم للاستحواذ عليها من قِبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئي يتراوح بين 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

وقالت “سوديك”، في إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن التوجه الاستراتيجي لها والمدعوم من مساهميها الرئيسيين شركة الدار العقارية وشركة ADQ القابضة اللذين يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات بمصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

وتسهم الصفقة، حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر، خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها،

وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة غير المطورة والتى تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

وعلّقت سوديك إتمام الصفقة على شرط الحصول على نتائج مُرضية من الفحص النافى الجهالة يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى؛ ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك، وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين.

وأبدى مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان، فى اجتماع لاحق (7 يوليو)، اعتراضه العرض بسعره الحالى، مطالبًا سوديك بإعادة النظر فى السعر، على أن يُعرَض الأمر برمته على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى مسألة السماح بالفحص النافى للجهالة من عدمه (حدد للعمومية موعد 16 أغسطس).

خريطة مساهمى مدينة نصر للإسكان المالكين فوق 5% من الأسهم

مدينة نصر للإسكان

وتعدّ مدينة نصر للإسكان واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.9%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تمتلك بي إنفستمنتس القابضة (7.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الحالي.

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات الاستحواذ على شركتين عقاريتين؛ من بينهما منك للاستثمار العقارى بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه جرى تخفيضها إلى 200 مليون جنيه لحين تحديث تقارير القيمة العادلة للأسهم وفقًا لإفصاح حديث حول الموضوع بتاريخ 3 يوليو الحالي.