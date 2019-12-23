«سوديك» تُحقق مبيعات بـمليار جنيه خلال يومين من طرح مشروع «vye»

حققت شركة “السادس من أكتوبر –سوديك” مبيعات بقيمة مليار جنيه من مشروع “vye” بمدينة زايد الجديدة .

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إنها أطلقت المرحلة الأولى للمشروع، الذي تقوم بتنميته على قطعة أرض بمساحة 500 فدان بزايد الجديدة، وكانت “سوديك” وقعت اتفاقية بشأن تلك الأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية ببداية 2019 .

وأشارت “سوديك” إلى أن قيمة المليار جنيه حُققت خلال يومين فقط، من طرح المرحلة الأولى من المشروع .

ولفتت “سوديك” إلي أن المشروع يُعد الأول من نوعه بالسوق المحلية، إذ يُقدم على طرازين فريدين من المباني الأول : عبارة عن مباني سكنية عائلية تسمي “neo” والتى تتميز وحداتها السكنية بقابليتها للاتساع، والثاني : يتضمن وحدات تاون هاوس وتوين هاوس تسمى “sol” تعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير احتياجاتها من الطاقة .

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تحقق المشروعات المقرر إقامتها على قطعة الأرض المشار إليها مبيعات تعاقدية لوحدتها بمبلغ 43 مليار جنيه .

وأظهرت القوائم المالية لـ”سوديك” خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تراجع أرباحها بنسبة 17% على أساس سنوي .

وأوضحت الشركة حينها، أنها حققت أرباحاً بلغت 506 ملايين جنيه، مقابل أرباح بلغت 612.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة بالفترة ذاتها إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.