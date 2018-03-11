سوديك توقّع عقدى شراكة لقطعتى أرض 308 أفدنة بالساحل الشمالى

بدور إبراهيم أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيعها على عقدى شراكة لقطعتى أرض متلاصقتين بإجمالى مساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالي. تتمتع الأرض بموقع استراتيجى فى الكيلو 94 طريق الإسكندرية - مرسى مطروح، حيث تقع مباشرة على مخرج طريق الضبع

بدور إبراهيم



أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيعها على عقدى شراكة لقطعتى أرض متلاصقتين بإجمالى مساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالي.

تتمتع الأرض بموقع استراتيجى فى الكيلو 94 طريق الإسكندرية – مرسى مطروح، حيث تقع مباشرة على مخرج طريق الضبعة الجديد، وتبعد 8 كيلومترات فقط من مشروع سيزار، باكورة مشروعات سوديك بالساحل الشمالي.

تتمتع الأرض بشاطئ رملى متميز يمتد بطول يزيد على 600 متر، وطبيعة طبوغرافية فريدة بمستويات مختلفة يصل أقصى ارتفاع لها إلى 75 مترا فوق مستوى البحر، بما يتيح رؤية البحر من شتى أنحاء المشروع.

تأتى هذه الشراكة في إطار استراتيجية سوديك للتوسع والنمو في سوق الوحدات الساحلية، حيث من المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تصل إلى 15.2 مليار جنيه.

وتنص الاتفاقية التى تم التعاقد عليها مع كيانين مختلفين وممثلهما القانونى حسن سالم على أحقية المالك في الحصول على 28% من قيمة الإيرادات دون حد أدنى مضمون للإيرادات، بينما تمثل النسبة الباقية حصة سوديك، وهو ما يؤكد المصداقية التى تتمتع بها شركة سوديك فيما يخص مواعيد التسليم وتحقيق نسبة المبيعات المستهدفة.

وتعليقاً على هذه الشراكة، يقول ماجد شريف-العضو المنتدب لشركة سوديك: “تمثل هذه الشراكة إضافة مهمة لمحفظة أراضينا ومشروعاتنا في الساحل الشمالي والذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة فى السوق المصرية حيث نتطلع لإطلاق هذا المشروع خلال صيف 2018.”



يذكر أن هذا هو المشروع الثانى لشركة سوديك فى منطقة الساحل الشمالى بعد سيزار والذى تم اطلاقه عام 2015، وبدأت الشركة تسليم وحدات المرحلة الأولى منه خلال الربع الأول من 2018 وذلك قبل مواعيد الاستلام التعاقدية.