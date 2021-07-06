«سوديك» توقّع اتفاقية رعاية مع بطلة الإسكواش المصرية هانيا الحمامي

هانيا الحمامي لاعبة ناشئة واعدة في عالم الاسكواش وتُعتبر أول شخص من مواليد القرن الحالي يفوز بلقب PSA World Tour ببطولة جنيف

أعلنت شركة سوديك، العقارية توقيع اتفاقية رعاية مدتها عامين مع لاعبة الإسكواش المصرية العالمية هانيا الحمامي.

هانيا لاعبة إسكواش محترفة، ومصنفة الخامسة عالميًا بالاتحاد الدولي للمحترفين وأحدث اللاعبات فوزًا بلقب بطولة PSA World Tour وذلك لأول مرة في مسيرتها الرياضية، كما فازت وهي في التاسعة عشر من عمرها فقط ببطولة CIB بلاك بول المفتوحة للسيدات عام 2020.

تُعد هانيا الحمامي لاعبة ناشئة واعدة في عالم الاسكواش، حيث تُعتبر أول شخص من مواليد القرن الحالي يفوز بلقب PSA World Tour ببطولة جنيف الثانية والأربعين المفتوحة للإسكواش في مارس 2015، حيث أصبحت هانيا في عمر الرابعة عشر فقط ثاني أصغر فائز بلقب بطولة PSA World Tour.

وبعد هذا الإنجاز، وصلت الحمامي للمرة الأولى لقائمة أفضل 40 لاعبة اسكواش في التصنيف العالمي للاتحاد في سبتمبر 2016.

وتعليقًا على عقد رعاية نجمة الاسكواش العالمية الصاعدة، قال ماجد شريف- العضو المنتدب لشركة سوديك: “تتشرف سوديك بدعم ورعاية هانيا الحمامي التي تعتبر من أبرز وأصغر المواهب الاستثنائية الواعدة في عالم الإسكواش، إننا نتطلع منذ الآن لمشاركتها في مسيرتها الرياضية، وتقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه من أجل تحقيق المزيد من الانجازات وحصد البطولات العالمية في الإسكواش”.

تجدر الإشارة إلى أن سوديك من أكبر الشركات الداعمة للرياضة في مصر بشكل عام، حيث تضم الشركة قطاعًا رياضيًا متخصصًا يضم ثلاثة أندية رياضية تم افتتاحها خلال الـ 18 شهرًا الأخيرة في منطقتي شرق وغرب القاهرة.

وفي الوقت نفسه تفخر سوديك برعايتها للرياضيين المصريين، حيث ترعى منذ عام 2018 اللاعب إسلام أبو علي، السبّاح البارالمبي المصنف الخامس عالميًا.

وتُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.