«سوديك» توقف أعمال المقاولات فى بعض مشروعاتها تجنباً لتفشى «كورونا»

شركات المقاولات حصلت على جميع مستحقاتها من سوديك ورحبوا بالقرار حفاظا على العمالة

كشف مصدر بإحدى شركات المقاولات، التى تتولى تنفيذ مشروعات لشركة سوديك العقارية، عن توقف العمل فى بعض المواقع الإنشائية التابعة لسوديك خلال الفترة الماضية بسبب تأثير فيروس «كورونا» المستجد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ “المال” ، أن سوديك قررت وقف العمل بالمشروع خلال الأيام الماضية خشية انتشار الفيروس داخل المواقع، فى إطار توافق الشركة مع كل التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا قبل العودة للعمل مجدداً.

وأشار المصدر إلى أن شركات المقاولات حصلت على جميع مستحقاتها من سوديك حتى نهاية وقف العمل في المواقع التابعة لها ، مضيفا أن المقاولين رحبوا بقرار سوديك حفاظ على العمالة.

وكانت سوديك العقارية قد أعلنت مؤخراً حشد جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد لزيادة الوعى بمخاطر الفيروس فى محاولة للوقاية منه والحد من انتشاره.

«سوديك» تطلق برنامجا متكاملا للتوعية ضد «كورونا»

و أعلنت سوديك عن برنامج متكامل يتضمن العمل على عدة مستويات من بينها توجيه كافة المجهودات والموارد الخاصة بقطاع التسويق بالكامل لحملات التوعية بفيروس كورونا المستجد، عبر استخدام كل لوحات الإعلانات الخارجية و كذلك منصاتها الرقمية من أجل التوعية بالفيروس بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.

تبرعت سوديك أيضاً بأجهزة للتنفس الصناعى وشاشات لمتابعة الحالات لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، بهدف دعم جهود المستشفى فى إعداد عنبر مجهز لاستقبال مرضى فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتوزيع مستلزمات الحماية الشخصية على سكّان عزبة خير الله تضمنت مواد للتعقيم وتقوية المناعة وتعليمات للصحة والنظافة العامة.

واتخذت سوديك إجراءات وقائية صارمة لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لكل قاطنى ومستأجرى مشروعاتها البالغ عددهم أكثر من 15 ألف، حيث تقوم سوديك بصورة مستمرة ودقيقة بتعقيم وتنظيف المناطق العامة والجماعية والمبانى السكنية فى مشروعاتها بالكامل.

كما تواصلت سوديك أيضاً مع منافذ بيع السلع الأساسية والأدوية داخل مشروعات الشركة بما يضمن راحة وسلامة القاطنين فى حال اتخاذ البلاد لأية معايير إضافية لاحتواء معدلات انتشار الفيروس.

نتائج أعمال سوديك خلال عام 2019

وكشفت سوديك مؤخراً عن تحقيقها صافى ربح بقيمة 719 مليون جنيه خلال العام الماضى، بنسبة نمو سنوى قارب 60%، مستفيدة من تسجيل مبيعات بقيمة 7.3 مليار جنيه، بزيادة 32% على عام 2018، كما سجلت إيرادات 5.3 مليار جنيه بنسبة نمو 42% .

وقال ماجد شريف الرئيس التنفيذى لسوديك حينها، إن سوديك تستهدف مبيعات بقيمة 8.4 مليار جنيه خلال 2020 بنسبة نمو 15%، وتتضمن مشروع ملاذ بالساحل الشمالى، مع استبعاد بيع الوحدات غير السكنية، وهو ما يتوافق مع خطة الاحتفاظ بالأصول غير السكنية، لضمان تكرار الإيرادات مستقبلًا.

توقّع تسليم سوديك 1150 وحدة خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية 5 مليارت جنيه، وتكلفة إنشاء 3.7 مليار جنيه.

وأضاف: سوديك تمتلك محفظة أراض تقارب 7 ملايين متر مربع، وحال تحويلها لمبيعات فستحقق 150 مليار جنيه، خلال 10 سنوات، موضحًا أنها موزعة على أماكن مختلفة فى الشيخ زايد، وسوديك إيست، والساحل الشمالى» .

وتمتلك سوديك رصيدًا نقديًّا بقيمة 4 مليارات جنيه، كما بلغ رصيد أوراق القبض (السداد الآجل) 13.1 مليار جنيه بزيادة سنوية 12%، فى حين وصل معدل التعثر فى السداد 6%، ورصيد الدفعات المقدمة من العملاء 17.7 مليار جنيه.