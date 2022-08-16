سوديك توقع مذكرة تفاهم مع GOCO Hospitality لإدارة مشروع The Estates

وقعت شركة سوديك، الرائدة في قطاع التطوير العقاري، مذكرة تفاهم مع GOCO Hospitality، لإدارة وتشغيل GOCO Retreat بمشروع The Estates.

يقع GOCO Retreat على مساحة 4 أفدنة في قلب مشروع The Estates والذي تقدر مساحته الاجمالية بــ 150 فدانًا، وتتضمن الشراكة إدارة وتقديم خدمات المنتجعات الصحية مما يضمن تجربة فريدة من نوعها مصممة خصيصاً لقاطني مشروع The Estates بمدينة زايد الجديدة.

وتعليقاً على اتفاقية الشراكة، قال ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك: “تأتي الخدمات التي يقدمها GOCO Hospitality الرائدة عالمياً استكمالاً للمزايا التي يوفرها مشروع The Estates كونه أحد مشاريع شركة سوديك المميزة، ونتطلع إلى بداية ناجحة لهذه الشراكة وتقديم تجربة فريدة لعملائنا”.

كما صرح السيد إنغو شويدر، الرئيس التنفيذي لشركة GOCO Hospitality قائلاً: “نتطلع للعمل مع شركة سوديك لإطلاق GOCO Retreat بمشروع The Estates، والذي سيوفر تجربة فريدة من نوعها بمدينة زايد الجديدة”.

ويهدف GOCO إلى تقديم نموذج عصري للمنتجعات من خلال توفير حلول جديدة تتماشى مع احتياجات عملائنا من الأجيال المختلفة بمعايير عالمية وإستكمالاً للتصميم المبتكر لمشروع The Estates.

تعمل GOCO Hospitality في تصميم وتطوير وإدارة المنتجعات وتوفير حلول متكاملة عالية الجودة بجميع مشروعاتها في مجال الصحة والترفيه.

كما يمتلك GOCO Hospitality أكثر من 400 مشروع في 42 دولة، وتخدم العلامات التجارية الرائدة في مجال الضيافة ومطوري العقارات بما في ذلك فنادق ومنتجعات فورسيزونز، وكابيلا، وريتز كارلتون، وبولغاري، وفايسروي.

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومراكز حضرية كبيرة متعددة الاستخدامات في شرق وغرب القاهرة.