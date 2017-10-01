سوديك توقع مذكرة تفاهم للتفاوض على 300 فدان بالساحل

رجب عزالدينأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيع مذكرة تفاهم أخرى للحصول على قطعة أرض لتطويرها بمساحة 300 فدان بالساحل الشمالى.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن قطعة الأرض تعد الثانية التى تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها، ليصبح إجمالى المساحة الجارى ا

رجب عزالدين

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، عن توقيع مذكرة تفاهم أخرى للحصول على قطعة أرض لتطويرها بمساحة 300 فدان بالساحل الشمالى.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن قطعة الأرض تعد الثانية التى تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها، ليصبح إجمالى المساحة الجارى التفاوض عليها بالساحل الشمالى فى حدود 600 فدان تقريبًا”.

وتابع البيان: “يجرى التفاوض مع مالك تلك القطعتين الآن، بنظام المشاركة وجارى إعداد الفحص النافى للجهالة”.

ولم تذكر الشركة اسم مالك القطعتين المشار إليهما فى البيان.

وتعتزم الشركة تسليم مشروع سيزر بالساحل الشمالي في أغسطس 2018، بمبيعات متوقعة 1.6 مليار جنيه (90.5 مليون دولار).

