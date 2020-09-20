سوديك توقع عقد قرض جديد متوسط الأجل بقيمة 2.57 مليار جنيه

سوديك تفصح عن تفاصيل قرض جديد لتمويل أحد مشروعاتها العقارية

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل مع البنك العربى الأفريقى الدولى بقيمة 2.57 مليار جنيه.

وقالت سوديك إن شركتها التابعة سوريل للاستثمار العقارى هى التى وقعت عقد التسهيل الائتمانى مع البنك العربى الأفريقى.

وأضافت الشركة فى إفصاح للبورصة اليوم الأحد أن هذا القرض سيستخدم فى استكمال الأعمال الإنشائية بمشروع “فيليت” بالقاهرة الجديدة .

وأطلقت سوديك مشروع فيليت بالقاهرة الجديدة عام 2014 على مساحة 301 فدان،ويضم نادى رياضى يجرى العمل فى إنشاءاته حاليا.

وباعت سوديك 1500 وحدة فى مشروع فيليت منذ إطلاقه حتى الآن بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه تقريبا، وتستهدف بيع وحدات أخرى بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة.

سوديك حصلت على قرض بقيمة مليار جنيه فى ديسمبر من CIB

ووقعت سوديك فى ديسمبر الماضى عقد قرض متوسط الأجل مع البنك التجارى الدولي، بقيمة مليار جنيه.

وقالت سوديك، في إفصاح للبورصة يوم 29 ديسمبر الماضى إن هذا القرض سيستخدم فى تمويل جزء من التكلفة الإستثمارية لتنمية مشروع EDNC “إيدنس” وهو أول مشروع غير سكنى للشركة بشرق القاهرة.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدات إدارية وتجارية على مساحة إجمالية 90 ألف متر مربع، تمثل الجزء التجارى من مشروع الشركة “إيستاون” بالقاهرة الجديدة.

واتفقت سوديك مع التجارى الدولى فى 16 يوليو 2019 على زيادة قرض سبق الاتفاق عليه في 30 أغسطس 2017 من 270 مليون جنيه إلى 500 مليون، بزيادة قدرها 230 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة آنذاك إن زيادة التسهيل الائتماني المقدم من البنك التجاري الدولي” CIB” تهدف إلى إنهاء جميع مراحل مشروع أكتوبر بلازا وتسليمه قبل موعده المحدد سلفا.

ويعد مشروع أكتوبر بلازا أحد المشروعات السكنية المتميزة لشركة سوديك، ويقع في قلب مدينة 6 أكتوبر بمنطقة التوسعات الشمالية خلف مول العرب ونادي الصيد.

ويمتد الكمبوند على مساحة 30 فدانا مقسمة إلى وحدات سكنية ومساحات خضراء، وتبدأ مساحة الوحدات من 158 م2 إلى 320 م2.

تراجع أرباح سوديك بشكل حاد خلال النصف الأول

العضو المكنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك»

وأظهرت أحدث نتائح أعمال للشركة تراجع صافى الأرباح بشكل حاد إلى 69 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنحو 338 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت القوائم المجمعة تراجع إجمالى ايرادات نشاط سوديك إلى مليار جنيه خلال النصف المنتهى فى يونيو مقارنة بنحو 2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج المرسلة للبورصة فى وقت سابق تراجع إجمالى تكلفة المبيعات إلى 749 مليون جنيه خلال النصف مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال العام الماضى ارتفاع صافى أرباح سوديك إلى 721.2 مليون جنيه مقارنة بصافى أرباح بلغ 450.9 مليون جنيه خلال 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 5.3 مليار جنيه تقريبا خلال 2019 مقارنة مع إيرادات بلغت 3.7 مليار جنيه خلال 2018.

وتوقع ماجد شريف الرئيس التنفيذي للشركة ارتفاع مبيعاتها خلال العام الجارى إلى 8.4 مليار جنيه مع توقعها تسليم 1150 وحدة خلال 2020.

يشار إلى أن هذه التوقعات قد صدرت فى فبراير الماضى أى قبل دخول البلاد فى تداعيات فيروس كورونا.

ويبلغ رأس المال المصدر لسوديك 1.39 مليار جنيه موزعا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى، بين عدة شركات أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية بنسبة 14% .

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آى جى تى للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

ورفعت شركة حسن علام العقارية حصتها فى سوديك (9 أغسطس الماضى) من 2.2% إلى 3.9% عبر شراء 5.8 مليون سهم بقيمة 76 مليون جنيه تقريبا.