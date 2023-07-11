«سوديك» توقع عقد شراكة مع «الصافي» لتطوير 440 فدانا بالساحل الشمالي

وقّعت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عقد شراكة مع شركة الصافي للتطوير العقاري لتطوير 440 فدان بالساحل الشمالي.

تتمتع الأرض بموقع إستراتيجي في الكيلو 83 طريق الإسكندرية- مرسى مطروح بواجهة على البحر تزيد عن 800 متر، وتبع كيلومترًا فقط عن مشروع “سيزر” باكورة المشروعات الساحلية لشركة “سوديك”.

نسب الشراكة

وبموجب الاتفاقية، تتم الشراكة في إجمالي الإيرادات للمشروع المزمع إقامته على الأرض بنسبة 27% لمالك الأرض، و73% لشركة سوديك

ومن المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات تعاقدية بمبلغ حوالي 80 مليار جنيه مصري يتم تحصيلها على مدار 11 عامًا.

مشروعات مميزة

سيمثل المشروع الجديد إضافة مميزة إلى مجموعة مشروعات سوديك في الساحل الشمالي، مستفيدة من نجاح مشروع سيزر ، والذي يضم مجتمعًا نابضًا بالحياة يشمل أكثر من 400 وحدة سكنية،

بالإضافة إلى تدشين مشروع June الذي يتم تطويره على مساحة 285 فدانًا والذى تم إطلاقه في 2021.

عامر: الساحل سوق واعدة

وتعليقًا على الشراكة، قال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك: “تعد قطعة الأرض الجديدة إضافة مهمة لمحفظة أراضي الشركة ومشروعاتنا في الساحل الشمالي، والذي يمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة في السوق المصرية”.

هذه الشراكة ترفع محفظة الأراضي غير المنمّاة للشركة إلى أكثر من 6 ملايين متر مربع، وتضيف مشروعًا ثالثًا إلى محفظة الساحل الشمالي، مما يعزز وجودها بهذه السوق الرئيسية كمطور متميز للوحدات الساحلية”.