سوديك توقع عقد شراكة جديد لتطوير 280 فدانا بالساحل الشمالى

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عن توقيع عقد شراكة جديد لتطوير 280 فدانا مملوكة لمجموعة مساهمين فى الساحل الشمالى، نظير مبلغ مالى يستحق على مدى 12 عامًا.

وقالت سوديك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن العقد جرى توقيعه من خلال شركة طابروك للتعمير( التابعة ) مع اتحاد ملاك شاهين، يمثلهم الحسن طارق سالم.

ويختص العقد بالمشاركة فى تطوير قطعة الأرض المشار إليها مقابل حصول الملاك على 2.7 مليار جنيه، تسدد على مدار 12 عامًا إضافة إلى نسبة من الإيرادات النقدية الناتجة عن المشروعات التى ستقام على الأرض (15% دون حد أدنى مضمون).

وتقع قطعة الأرض بالكيلو 92 بطريق مرسى مطروح الإسكندرية على بعد 8 كيلومترات شرق مشروع مملوك لسوديك (Caesar).

ومن المقرر أن يحل عقد الشراكة المشار إليه محل عقدين آخرين سبق توقيعهما فى مارس 2018، بخصوص تطوير قطعة أرض بمساحة 308 أفدنة بالساحل الشمالى (جرى الإفصاح عنهما للبورصة بتاريخ 11 مارس 2018).

سوديك تشترى 123 فدانا للتوسع فى الشيخ زايد بقيمة 1.24 مليار جنيه

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وحصلت شركة اليسر للمشروعات والتنمية العقارية (التابعة لسوديك) فى مطلع سبتمبر الجارى على موافقة جهاز مدينة الشيخ زايد لشراء 123 فدانا جديدا بجوار مشروع قائم بقيمة 1.24 مليار جنيه تقريبا.

وتقع قطعة الأرض التى تم تحديد موقعها من قبل الجهاز، بالجوار الملاصق لمشروع (THE ESTATES) المعلن عنه فى عام 2019، وسيجرى استخدام قطعة الأرض فى توسعاته.

ووافق الجهاز على بيع قطعة الأرض بسعر 2385 جنيه للمتر المربع بقيمة إجمالية قدرها 1.24 مليار جنيه تسدد على مدى ست سنوات .

وطرح مشروع (THE ESTATES) لأول مرة فى سبتمبر 2019، وبلغ إجمالى المبيعات المتعاقد عليها منذ طرحه حوالى 2.5 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضى (2021).

ومن المتوقع أن تتيح الأرض الجديدة إمكانية التوسع بمساحة 235 ألف متر سكنى،بما قد يحقق للشركة مبيعات فى حدود 10 مليارات جنيه خلال الستة سنوات القادمة وفقا لتقديرات مبدئية .

ويضيف الاستحواذ على هذه الأرض نحو 518 ألف متر جديد إلى محفظة أراضى سوديك ،ليرتفع إجمالها من 5.6 مليون متر مبع إلى 6.1 مليون متر (تتركز أغلقها فى شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالى).

وتقول الشركة إن هذه المحفظة الضخمة من الأراضى تؤمن لها مبيعات مستقبلية مستمرة لفترة تتراوح بين تسعة إلى عشر سنوات قادمة ، وفقا للإفصاح.

سوديك تحصل على 440 فدانا بموقع بديل فى الشيخ زايد

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وأفصحت الشركة فى وقت سابق (29 أغسطس الماضى) عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص 440 فدانا بموقع بديل بمدينة الشيخ زايد.

وقالت سوديك فى إفصاح للبورصة آنذاك ،إن هذا التخصيص الجديد يأتى فى إطار تعديل أجرته الهيئة على موقع مشروع مشترك يجرى تطويره بالشراكة بينهما بمدينة الشيخ زايد.

وبلغت مساحة المشروع فى التخصيص الأول 500 فدان، وجرى تعديل موقعه إلى موقع مجاور بمساحة أقل 440 فدانا لكنها تحمل مميزات أعلى ومساحة بنائية أعلى، كما تشمل بعض أجزاء الأرض القديمة وفقا للإفصاح.

وتلقت الشركة خطابا من جهاز مدينة الشيخ زايد يفيد بتغير الموقع وأبعاده، وجار تعديل عقد الشراكة والمخطط العام للمشروع مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وبدأ الإعلان عن مشروع الشراكة بين سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة الشيخ زايد فى 16 سبتمبر 2018 ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وبررت الهيئة تعديل الموقع بحصول متغيرات مكانية طارئة بمنطقة توسعات مدينة الشيخ زايد،نتج عنها وجود بعض المشروعات بجوار القطعة المخصصة بما استلزم تغيير الموقع لتفادى التدخلات المحتملة .

الدار الإماراتية ترفع سعر الاستحواذ على الشركة إلى 20 جنيها للسهم

وأعلنت سوديك اليوم الثلاثاء ،عن تقدم تحالف يقوده شركة الدار العقارية الإماراتية بعرض شراء رسمى للاستحواذ على غالبية أسهمها،وجارى دراسته من قبل هيئة الرقابة المالية .

وقالت الرقابة المالية في إفصاح مرسل للبورصة، إن هذا العرض جرى تقديمه صباح الثلاثاء من قبل تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدنجيز آر.اس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد .

ويستهدف العرض، شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

وتلقت سوديك في 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم (أقل جنيه على المودع حديثا).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين (لم تسمهم ساعتها).

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل ناف للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية مشيرة إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل الأسهم بعد إطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة آنذاك إلى أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

وأفصحت سوديك فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة “إى فى جى هيرميس” وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

ووافقت هيئة “الرقابة المالية” في 8 يونيو الماضي على منح التحالف الإماراتي مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري، ثم وافقت على طلب مهلة جديدة بدأت منذ 2 أغسطس القادم ،لظروف استكمال الفحص النافي للجهالة، وفقا لكتاب مرسل إلى إدارة البورصة المصرية في 25 يوليو الماضي.

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بالشركة بنسبة 14%

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت “فاينانشال للاستثمارات”، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، و”ريمكو آى جى تى” للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج ،ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع نحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020 تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 74.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 203 %.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من الأربعاء ( 9 يونيو الماضى).

وأتمت الشركة فى 27 يوليو الماضى طرح أول سندات توريق بقيمة 343 مليون جنيه لمحفظة قبض آجلة تختص بعدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها.